El Palacio de Deportes de Granada se prepara para la Copa de España Renfe de Fútbol Sala

Presentación de la Copa de España Renfe de Fútbol Sala en la Diputación de Granada con su presidente, Francis Rodríguez, la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, y el delegado del Gobierno andaluz, Antonio Granados, entre otros - DIPUTACIÓN

GRANADA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Granada acoge entre el 19 al 22 de marzo la Copa de España Renfe de Fútbol Sala, un torneo que se disputará en el Palacio Municipal de Deportes de la capital granadina. Participarán los equipos ElPozo Murcia Costa Cálida FS, FC Barcelona, Quesos El Hidalgo, Manzanares FS, Jimbee Cartagena Costa Cálida FS, Movistar Inter FS, Illes Balears Palma Futsal, Jaén Paraíso Interior FS y Viña Albali Valdepeñas FS.

La sede de la Diputación de Granada ha acogido la presentación oficial de la Copa de España Renfe de Fútbol Sala en la que han participado con el presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, la alcaldesa de la capital granadina, Marifrán Carazo, y los máximos responsables de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pedro Curtido, y del Comité de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol, Iván Cancela.

El torneo, que medirá a ElPozo Murcia Costa Cálida FS, FC Barcelona, Quesos El Hidalgo, Manzanares FS, Jimbee Cartagena Costa Cálida FS, Movistar Inter FS, Illes Balears Palma Futsal, Jaén Paraíso Interior FS y Viña Albali Valdepeñas FS, se disputará del 19 al 22 de marzo en el Palacio Municipal de Deportes de Granada.

Rodríguez ha señalado que "la Diputación de Granada mantiene un firme compromiso con el impulso del deporte en la provincia, apoyando tanto la práctica deportiva como la celebración de grandes eventos que sitúan a Granada en el mapa nacional". En este sentido, ha destacado que la Copa de España Renfe de Fútbol Sala "es una competición de primer nivel, considerada el buque insignia del fútbol sala español, que vuelve a celebrarse en un escenario inmejorable como el Palacio Municipal de Deportes, una instalación que ya acogió este torneo en las ediciones de 2009 y 2023".

Además, el presidente ha subrayado que "la celebración de este campeonato supondrá un importante revulsivo económico y turístico para la ciudad y para el conjunto de la provincia. La llegada de equipos, aficionados y profesionales del fútbol sala durante varios días generará actividad en hoteles, restaurantes y comercios, contribuyendo a dinamizar la actividad económica de la provincia".

"Cuando Diputación, Junta de Andalucía, Ayuntamiento y federaciones vamos de la mano, Granada tiene la capacidad de atraer grandes citas deportivas como esta", ha aseverado Rodríguez, según ha informado la institución provincial en nota de prensa tras la presentación.

Por su parte, el delegado Antonio Granados ha asegurado que "la Copa de España es considerado el mayor evento de competiciones nacionales del mundo y representa la consolidación de Andalucía como sede de grandes eventos deportivos internacionales". Desde 2019, el Gobierno andaluz ha realizado "una apuesta firme y decidida por atraer y organizar competiciones de primer nivel, convencidos de que el deporte genera riqueza, empleo, proyección exterior y cohesión social y que eventos como éste dinamizan el tejido empresarial, fortalecen el turismo deportivo y proyectan nuestra imagen al mundo como tierra moderna, preparada y ambiciosa".

La Junta de Andalucía apoya con 90.750 euros esta competición, que aglutina a miles de aficionados de todos los clubes y de apasionados por el fútbol sala, ha precisado Granados.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que la celebración de la Copa de España de Fútbol Sala 2026 del 19 al 22 de marzo "vuelve a situar a Granada en el centro del deporte nacional y demuestra que nuestra ciudad está preparada para acoger grandes acontecimientos con todas las garantías organizativas". En este sentido, ha subrayado que el Palacio Municipal de Deportes será el escenario de una de las competiciones más prestigiosas del calendario, que reunirá a los ocho mejores equipos del país y atraerá a miles de aficionados.

Carazo ha incidido en que este evento es fruto de la colaboración institucional entre Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y federaciones deportivas, un trabajo conjunto que permite a Granada competir por grandes citas deportivas y consolidarse como sede de referencia. "Cuando las administraciones trabajamos unidas, somos capaces de traer a nuestra ciudad eventos de primer nivel que proyectan Granada dentro y fuera de España", ha afirmado.

Asimismo, Carazo ha incidido en que Granada ha demostrado su capacidad organizativa con grandes citas culturales y deportivas celebradas en los últimos años y ha puesto en valor el impacto económico, turístico y social de la Copa de España, que dinamizará la actividad hotelera, hostelera y comercial durante esos días, además de reforzar la imagen de Granada como ciudad moderna, abierta y dinámica. "El deporte es también una herramienta de cohesión y transmisión de valores para nuestros jóvenes, y esta competición será una gran fiesta que volverá a demostrar que Granada vive el deporte con pasión", ha concluido.

CALENDARIO DE PARTIDOS

Movistar Inter FS y Jimbee Cartagena Costa Cálida serán los encargados de abrir el torneo el jueves 19 de marzo a las 18,00 horas, mientras que, ElPozo Murcia Costa Cálida y Jaén Paraíso Interior disputarán su encuentro de cuartos de final a partir de las 21,30 horas.

El viernes 20 de marzo, Quesos El Hidalgo Manzanares e Illes Balears Palma Futsal medirán fuerzas a las 18,00 horas, siendo el duelo entre FC Barcelona y Viña Albali Valdepeñas, el encargado de cerrar unos igualados cuartos de final a partir de las 21,30 horas.

Las semifinales se jugarán el sábado 21 de marzo en doble turno, a las 18,00 horas y a las 21,30 horas, mientras que la gran final de la Copa de España Renfe 2026 se disputará el domingo 22 de marzo a las 18,00 horas, todo ello en el Palacio Municipal de Deportes de Granada.

De forma paralela al gran torneo del fútbol sala nacional, se disputará la Copa de España Juvenil del 20 al 22 de marzo, torneo en el que participarán Noia Portus Apostoli, CD Valle del Ebro, Sala 5 Martorell FS, MRB FS Móstoles, Heredia 21 Málaga Redonda Ciudad Redonda, Entrerríos Automatización, Voladuras Cartagho Jimbee Cartagena y Room Tryp Agüimes.