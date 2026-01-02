Palma del Río (Córdoba) se sitúa entre los municipios líderes de España en políticas sociales

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo. - AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba) ha sido reconocido con la calificación de "excelente" en inversión en Servicios Sociales y Promoción Social por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, situándose entre los 27 ayuntamientos de todo el país que alcanzan este distintivo y ocupando el puesto número 12 del ranking nacional, según los datos correspondientes al ejercicio 2024.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la alcaldesa, Matilde Esteo, acompañada por el presidente del Instituto Municipal de Bienestar Social (IMBS), Nicolás Valbuena, y el coordinador técnico del instituto, Daniel Gómez, ha dado a conocer este reconocimiento en una rueda de prensa celebrada en el Centro Social Juan Ramón Carrillo Castro, en la que ha destacado el "orgullo que supone para el municipio formar parte de este reducido grupo de excelencia".

"Es una gran noticia cerrar el año con este reconocimiento. Estar entre solo 27 municipios de toda España y, además, en el puesto número 12, no surge de la casualidad; es fruto de muchísimo esfuerzo, trabajo y de una apuesta política muy clara: que la persona esté en el centro de nuestras políticas", ha subrayado la alcaldesa.

Según el informe, Palma del Río ha destinado más de 5,2 millones de euros a políticas sociales durante 2024, lo que supone una inversión de más de 250 euros por habitante, muy por encima de la media nacional, situada en 106 euros por persona. Además, el gasto social municipal supera el 19% del presupuesto total no financiero, cumpliendo así todos los criterios exigidos para la calificación de excelencia.

En este sentido, Matilde Esteo ha remarcado que "cuando hablamos de servicios sociales no hablamos de limosnas, sino de un trabajo integral con las personas para que puedan recibir el impulso necesario en momentos difíciles de su vida". Asimismo, ha agradecido expresamente "el trabajo diario de todo el equipo humano y profesional del Instituto Municipal de Bienestar Social y de las distintas delegaciones municipales implicadas, con un único objetivo: que nadie se quede atrás".

Por su parte, el presidente del IMBS, Nicolás Valbuena, ha detallado los criterios que establece la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales para otorgar esta distinción, entre ellos la suficiencia económica, el mantenimiento o incremento de la inversión respecto a años anteriores y el esfuerzo presupuestario, que debe superar el 10% del presupuesto municipal.

"Solo 27 de los 404 municipios españoles de más de 20.000 habitantes han alcanzado esta excelencia, y Palma del Río es uno de ellos, siendo además uno de los cuatro municipios de la provincia de Córdoba que lo han logrado", ha señalado Valbuena, quien ha puesto en valor que "este reconocimiento llega por primera vez en 2024 tras muchos años de trabajo y constancia".

Valbuena ha destacado igualmente el papel de las delegaciones municipales de Igualdad, Salud, Infancia, Juventud y Cooperación Internacional, así como el trabajo de los profesionales del Instituto Municipal de Bienestar Social, recordando que "en cualquier momento cualquiera de nosotros puede necesitar los servicios sociales, y es fundamental que la atención sea digna y de calidad".

En esta línea, el coordinador técnico del IMBS, Daniel Gómez, ha incidido en que este reconocimiento "no es una meta, sino un punto de partida", y ha anunciado el impulso de un proceso de mejora continua desde el punto de vista técnico. "Queremos avanzar hacia unos servicios sociales modernos, de calidad y basados en una perspectiva de derechos, realizando diagnósticos, formación y mejoras constantes para ofrecer una atención cada vez más cercana y eficaz a la ciudadanía", ha explicado Gómez.

Desde el Ayuntamiento de Palma del Río se valora este reconocimiento como "un respaldo al modelo de ciudad comprometida con la cohesión social, y como un estímulo para seguir fortaleciendo unas políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades y el bienestar de todas las personas".