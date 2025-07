Paloma San Basilio reivindica Andalucía como su "patria chica" y promete seguir "dando guerra" desde el mundo del teatro

SEVILLA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La artista Paloma San Basilio ha definido a Andalucía como su "patria chica" y ha anunciado que, tras concluir su gira de despedida 'Gracias', continuará "dando guerra", aunque alejada de los grandes escenarios. Su próximo paso será centrarse en el mundo del teatro, una "asignatura pendiente que me permitirá explorar mis límites como artista".

En una entrevista concedida a Europa Press, la cantante ha recordado sus raíces andaluzas, concretamente en Cádiz, donde asegura tener "parte de mi nido asentado". Además, ha expresado su conexión con esta tierra, ya que pasó gran parte de su infancia en Sevilla y veraneaba en Cádiz, lo que le ha dejado "muchísima afinidad" con la región.

Por ello, se ha mostrado especialmente ilusionada por su actuación de este sábado 26 de julio en Jerez de la Frontera (Cádiz), en el marco del Tío Pepe Festival, dentro de esta gira. "Actuar en las bodegas, un espacio lleno de raíces, puede convertirse en un hito más de esta gira que me está dando tantísimas satisfacciones en esta fiesta de despedida", ha afirmado.

En relación con el concierto, ha adelantado que el público se encontrará con "una persona en una etapa importante de su vida, tras un gran aprendizaje, despojada de ataduras y artificios". Asimismo, ha subrayado que el espectáculo "está muy trabajado desde el punto de vista musical y audiovisual", y que su verdadera labor consiste en "sentirme a gusto sobre el escenario, decir lo que pienso y siento". El resultado, según ha señalado, es "una Paloma muy alegre, divertida y con mucha música rítmica".

"¿SERÁ POSIBLE QUE ME TENGA QUE IR CON EL MEJOR CONCIERTO?"

En esta línea, ha revelado que el espectáculo incluye canciones "muy sorprendentes en mi escritura vocal", que conforman "una fiesta donde todo el mundo canta y disfruta de cada giro de guion que le voy dando". Además, ha destacado con orgullo que "muchas críticas, tanto en América como en España, dicen que es el mejor concierto que he hecho", comentando así con humor e ironía: "¿Será posible que me tenga que ir con el mejor concierto?".

La artista ha confesado que, después de cinco décadas de carrera, lo que aún la motiva a subirse al escenario es la certeza de que "cada momento es único". "Siempre tienes la sensación de que lo que estás haciendo es nuevo, una aventura apasionante", ha afirmado, para asegurar que "la ilusión sigue intacta, igual que la sensación de que ese encuentro con el público es irrepetible". Además, ha revelado que siempre tiene "en la punta de la nariz proyectos nuevos, cosas bonitas que me obligan a salir de mi zona de confort".

En este contexto, San Basilio ha explicado que, al elegir el repertorio de canciones para este espectáculo, ha procurado "huir de la endogamia, del yo conmigo y de mis más de 30 discos", al tiempo que ha recalcado que no tiene una canción favorita, ya que "las elige el público". "Soy fiel a ese público que ha recibido mi mensaje y lo ha hecho suyo, y se lo agradezco infinitamente, por eso este espectáculo se llama 'Gracias'", ha afirmado.

Al hilo de lo anterior, la artista ha explicado que la idea de esta gira fue propuesta por su hija, Ivana Gómez, y que el título "surgió de forma espontánea, ya que era la única palabra que podía resumir todo lo que representa esta última gira".

Para esta gira, ha realizado una selección de sus propias canciones, combinándolas con un recorrido por grandes temas de autores hispanohablantes. "Es un homenaje de agradecimiento a estos autores que han creado piezas preciosas, y que he decidido interpretar con mi voz en esta gira", ha explicado, mencionando a figuras como Alejandro Sanz, José Luis Perales, Sebastián Yatra, Carlos Vives o Pablo Milanés. "Un concierto de cierre tenía que ser mucho más universal y ampliar mucho más el horizonte", ha añadido.

UN HOMENAJE AL MUNDO HISPANO FRENTE "AL ACOSO DE TRUMP"

Ante ello, ha señalado que las canciones elegidas para este homenaje responden a "su trayectoria y por su impacto musical en el mundo". Así, ha recalcado que era fundamental incluir a artistas "no solamente españoles, sino de Hispanoamérica, de esos países que nos han dado tantísima repercusión". Aunque ha lamentado que actualmente "estén sufriendo el acoso y derribo de alguien que decide que el mundo hispano no le gusta, como es Donald Trump", destacando que estas comunidades forman "el tejido social en gran parte que sustenta, por ejemplo, parte de California y muchísimos estados".

Con respecto a sus 50 años de trayectoria, San Basilio ha señalado que momentos como cantar en el Teatro Real, actuar en el Carnegie Hall o recibir un Grammy a la Excelencia Musical han sido hitos importantes, pero "a veces el escenario más humilde, es el gran escenario". Entre los reconocimientos que más valora, ha destacado la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgada por el Gobierno de España: "Se dice que nadie es profeta en su tierra, pero para mí este premio fue una forma de sentirme reconocida dentro de mi país".

Mirando al pasado, la artista ha reconocido que su carrera no ha estado marcada por grandes dificultades, ya que "ha sido muy sólida, larga y rica". Sin embargo, ha admitido que "es cierto que, históricamente, los hombres vendían más discos y tenían un caché más alto, pero contra eso no puedes luchar". "Si hay más mujeres que compran discos de hombres que hombres que compran discos de mujeres, no puedes hacer nada", ha reflexionado, añadiendo que "todo eso responde a una cultura que aún mantiene componentes claramente machistas".

"HAY MUJERES MUY POSICIONADAS, PERO SIGUEN PATRONES MACHISTAS"

Al hilo de lo anterior, ha destacado que la balanza entre hombres y mujeres en la industria musical actual "se ha equilibrado mucho". Así, ha explicado que "existen muchas mujeres bien posicionadas en el mundo del espectáculo, aunque a veces siguen ciertos patrones algo machistas en cuanto al concepto del show y el mensaje que se transmite". "Sin embargo, ha sido necesario luchar desde ese espacio para conquistar ese lugar", ha subrayado, añadiendo que "quizás desde otro ámbito no lo habrían logrado".

Sobre el panorama musical actual, la artista ha revelado que hace 50 años "éramos muchos menos y era más fácil hacerse un lugar", aunque ha reconocido que "era una carrera de fondo, no de velocidad, y te posicionabas poco a poco, sin redes sociales". De igual forma, ha declarado que "salir en un programa de televisión significaba que todo el país te veía, lo que permitía una difusión mucho más fuerte que la actual, donde dependes tanto de las redes y hay una oferta tan amplia".

En este contexto, ha indicado que actualmente "el mundo de la música está sobredimensionado, porque hay muchísima gente", al tiempo que ha explicado que "muchas carreras, debido al impacto inmediato de las redes sociales o al modelo de trabajo expuesto, tienen un recorrido a veces muy corto". "Hay demasiada voracidad, se consume con mucha rapidez y a menudo no se da tiempo al artista para madurar, crecer y asentarse", ha subrayado, para insistir en que "desde el principio también hay bastante imposición de los patrones".

"VOY A SEGUIR DANDO GUERRA"

De este modo, San Basilio ha anunciado que con esta gira cerrará sus 50 años sobre los escenarios, aunque continuará actuando en espacios más pequeños con un proyecto teatral que considera "una asignatura pendiente y que me permitirá seguir creciendo, desarrollando mi capacidad escénica y explorando mis límites como artista".

Además, ha revelado que está enfocada en otros proyectos, como su libro 'Uxoa, el secreto del valle: Una historia de amor y búsqueda en el valle de Baztán', y el musical 'Dulcinea', "un espectáculo teatral donde la música también tendrá un papel importante", que se estrenará en noviembre. Así, ha concluido que seguirá "vinculada de una u otra forma a la música, aunque fuera de los grandes escenarios, y voy a seguir dando guerra".