Pantallas gigantes, animación y autorizaciones excepcionales en terrazas en Granada para el España-Bélgica de cuartos

Decenas de aficionados de la Selección Española durante el partido del Mundial de fútbol 2026 entre España y Portugal, en el evento de la Plaza Selección en la Plaza de Colón. - Gustavo Valiente - Europa Press

GRANADA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El partido de cuartos de final del Mundial entre España y Bélgica de este viernes podrá seguirse en numerosos municipios de Granada a través de pantallas gigantes y con animación. En algunos puntos de la provincia se han activado incluso autorizaciones excepcionales para que las terrazas de bares y restaurantes puedan montar equipos audiovisuales que permitan a los clientes disfrutar del encuentro.

En la capital granadina habrá una pantalla gigante en la explanada del Palacio de Congresos desde las ocho de la tarde, una hora antes de que comience el partido, para que los aficionados puedan seguir a 'La Roja' en esta gran cita del Mundial, que se disputará en el Estadio de Los Ángeles.

Este gesto se repetirá por numerosos puntos de la geografía granadina, como Armilla, cuyo Ayuntamiento también ha previsto animación; en Maracena, que ha integrado la retransmisión del partido en su programación del Orgullo; Güéjar Sierra, Atarfe, La Zubia, Peligros, Lanjarón o Pulianas, entre otros muchos.

Plazas, parques e instalaciones deportivas acogerán estas pantallas gigantes durante la jornada del viernes, en la que muchos municipios animan a sus vecinos a desplazarse con su picnic y sus camisetas para animar a la Selección.

El partido será seguido con especial interés en la costa de Granada, donde existen colonias de extranjeros vinculados a Bélgica en zonas de Almuñécar, sin olvidar que Motril acogió la residencia de verano de los monarcas de este país, Balduino y Fabiola.

En Salobreña se ha autorizado a los establecimientos de hostelería y restauración la instalación excepcional de equipos audiovisuales en terrazas y veladores para este partido de cuartos y hasta la celebración de la final, prevista para el 19 de julio.