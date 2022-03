Pardo: "El feminismo que defiende Cs es inclusivo y se demuestra con hechos, no con eslóganes y pancartas"

SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, Teresa Pardo, ha sostenido este miércoles en rueda de prensa que "el feminismo que defiende Cs es inclusivo y se demuestra con hechos, no con eslóganes y pancartas", mientras que ha esgrimido en ese sentido la Proposición no de Ley (PNL) de su grupo que se debate este jueves en el Pleno de la Cámara autonómica con la que reclaman al Gobierno medidas para luchar contra la desigualdad y apostar por la conciliación.

"Hemos presentado una iniciativa en la que solicitamos al Gobierno central articular bonificaciones para la Seguridad Social, volvemos a exigir la universalidad de la gratuidad del ciclo infantil de 0-3 años, solicitamos impulsar la regulación sobre el teletrabajo, medidas de apoyo a la mujer rural, además de las que ya pusimos en marcha, así como flexibilizar los criterios de los fondos europeos impulsados por el Ministerio de Igualdad junto con las comunidades autónomas para la creación de centros de 24h para víctimas de violencia sexual", ha explicado la portavoz parlamentaria, según una nota de este partido.

Pardo ha defendido que el feminismo se demuestra con hechos y en este sentido ha asegurado que el "feminismo liberal que defendemos en Cs es inclusivo, no se va a conseguir jamás una igualdad real si no estamos unidas, confrontadas tardaremos más y excluyendo a los hombres jamás lo conseguiremos".

La portavoz de Cs ha subrayado que hay que trabajar para aumentar la participación de las mujeres en el ámbito social, cultural, económico y político "porque, a pesar de que existen partidos políticos como Vox que niegan la brecha salarial, lo real son los datos, las mujeres tenemos las cargas domésticas y familiares, y la merma no solo en el acceso a los puestos de trabajo de ámbito directivo, sino también en la retribución salarial".

"Hay que seguir avanzando, pero con hechos, como hace Ciudadanos. A mí me hace feminista los hechos que se aplican desde la política, y no que me llamen portavoza o miembra", ha espetado Pardo, quien ha recordado las acciones llevadas a cabo gracias a Ciudadanos como "la Estrategia andaluza para la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual o el Plan Integral de la sensibilización y prevención de la violencia de género".

La portavoz de la formación liberal ha incidido en la lucha para acabar con la desigualdad y "algo esencial y prioritarios es la lucha contra la violencia machista, la lacra del siglo XXI, pero para ello debemos estar todos unidos, y si hay algún partido que la niega, que le quede claro que mientras Cs esté en el Gobierno vamos a seguir protegiendo socialmente a las víctimas de violencia de género", ha zanjado Pardo.