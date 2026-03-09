París, Marrakech y Madrid se suman a Córdoba con la celebración del 'Año Internacional de Averroes' en 2026

Imagen de la propuesta ciudadana de celebración del 'Año Internacional Averroes', bajo el lema 'Una oportunidad para la razón' con actividades en las ciudades de París, Marrakech, Madrid y Córdoba. - 'AÑO INTERNACIONAL AVERROES'

CÓRDOBA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las ciudades de París, Marrakech y Madrid se suman a Córdoba con actividades para la celebración del 'Año Internacional Averroes', que tiene lugar en 2026, y que en este caso contará con distintos actos en las referidas capitales con una programación impulsada por una propuesta ciudadana bajo el lema 'Una oportunidad para la razón'.

Los datos los han presentado este lunes parte de sus impulsores, como son la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; con el editor, escritor y expolítico español Manuel Pimentel; el islamólogo español y profesor de pensamiento árabe e islámico en la Universidad de Sevilla (US), Emilio González Ferrín; el escritor y profesor de la Universidad de Córdoba (UCO), Antonio Manuel Rodríguez, junto al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

En este sentido, para celebrar el 'Año Internacional de Averroes' han propuesto una serie de actividades culturales que fomenten la reflexión sobre su legado y promuevan el diálogo intercultural, el pensamiento crítico y la importancia de la razón como herramienta para enfrentar la sinrazón y el extremismo. Estas actividades estarán dirigidas a un público diverso, incluyendo académicos, estudiantes, ciudadanos interesados en la filosofía y personas de diferentes culturas y creencias.

Así, consideran que el Año Internacional de Averroes ofrece "una oportunidad histórica para reflexionar sobre la importancia de la razón como baluarte frente a los pensamientos fundamentalistas y extremistas que, en nuestra época, alimentan la sinrazón y la intolerancia".

Averroes, el gran filósofo andalusí del siglo XII, destacó por su "firme defensa de la racionalidad y la interpretación crítica de la realidad, reconociendo el papel del pensamiento filosófico como camino para la verdad, sin contradecir la fe".

"En un mundo cada vez más polarizado por discursos de odio y extremismos que buscan imponer una única visión de la vida, la celebración de Averroes recuerda que la razón no sólo es un medio de conocimiento, sino también una herramienta para la convivencia pacífica", han aseverado los promotores.

FARO DE LUZ EN TIEMPOS DE OSCURIDAD

El legado de Averroes, especialmente su reivindicación de la filosofía aristotélica como un modo de llegar a la verdad desde la lógica y el razonamiento, enseña que "la diversidad de pensamientos y creencias no debe ser vista como una amenaza, sino como una riqueza".

Su obra fue un puente entre las culturas y religiones de su tiempo, que supo mantener el diálogo abierto entre el pensamiento islámico, el cristiano y el judío, "lo que lo convierte en un faro de luz en tiempos de oscuridad", han resaltado, para valorar que "celebrar a Averroes hoy es más necesario que nunca, cuando la sinrazón --manifestada en ideologías extremistas y cerradas-- busca sofocar cualquier voz que invite a la reflexión o al debate constructivo".

En su pensamiento, han apuntado que "la razón se erige como el antídoto más potente contra la ignorancia, el fanatismo y la irracionalidad", de modo que "Averroes nos insta a buscar siempre el equilibrio entre fe y razón, entre creencias y ciencia, entre la apertura de mente y el respeto a las tradiciones".

Ante ello, han defendido que "este Año Internacional de Averroes debe servir como un recordatorio de que sólo a través del diálogo racional, el entendimiento mutuo y la promoción del pensamiento crítico podemos contrarrestar las fuerzas destructivas de la sinrazón".

Por ello, han resaltado que "es una invitación a todos los ciudadanos del mundo, sin importar su origen o creencias, a retomar el camino de la razón, ese que nos guía hacia una sociedad más justa, equitativa y pacífica, donde las ideas se enfrenten con argumentos y no con violencia".

LOS ACTOS

En concreto, la programación de esta iniciativa se inicia en Córdoba, el día 26 de marzo, en la Fundación Cajasol, con la presentación de la Colección Averroes por la editorial Almuzara, con una mesa redonda en la que estarán Carmen Calvo, Manuel Pimentel y Emilio González Ferrín, con Antonio Manuel Rodríguez como moderador.

Tras ello, el día 14 de abril, fecha de nacimiento del filósofo, el salón del Ateneo de Madrid acoge una conferencia del catedrático de Filosofía Andrés Martínez Lorca y una mesa redonda con Luz Gómez García, de la Universidad Autónoma de Madrid, y Rafael Ramón Guerrero, de la Universidad Complutense.

Mientras, en París, en la Embajada de España, se prevé celebrar en el mes de junio una conferencia del director del Instituto Francés de Islamología, Mohammed Ali Amir-Moezzi, junto a una mesa redonda con Ali Mostfa, de la Universidad de Lyon, y Kahina Bahlul, primera mujer Imám de Francia.

Y ya en el mes de diciembre, el día 10, en el Instituto Cervantes de Marrakech, se ha organizado una conferencia de Maravillas Aguiar Aguilar, de la Universidad de La Laguna, y una mesa redonda con la asistencia de Latifa Bouhsini, de la Universidad de Rabat, y Zouhir Louassini, de la Universidad de Roma. Se puede consultar más información en la web 'https://xn--aoaverroes-t9a.org/'.