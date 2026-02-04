Parlamento aborda la próxima semana la comisión de investigación de caso Mascarillas y debate final de Ley Universitaria

Imagen de este miércoles de la Junta de Portavoces del Parlamento de Andalucía, celebrado en un formato mixto, presencial y telemática, por encontrarse Andalucía en la fase dos del nivel de emergencias. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Andalucía celebrará la próxima semana, días 11 y 12 de febrero, su primer Pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones, que ha comenzado con el inicio de este mes, aunque ya celebró un Pleno extraordinario para abordar el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y el debate de totalidad de cuatro proyectos de ley.

El Pleno comenzará a las 16,00 horas del miércoles 11. En esta jornada se abordarán el debate final del proyecto de Ley Universitaria para Andalucía y la comparecencia de tres consejeros.

Otro contenido relevante de la sesión plenaria se afrontará el jueves 12 con el debate de la creación de una comisión de investigación por el llamado caso Mascarillas, que afectó a la Diputación de Almería e implicó la detención de su expresidente Javier Aureliano García por el presunto cobro de comisiones por la contratación sanitaria durante la pandemia de coronavirus. Se trata de una propuesta del Grupo Socialista y cuenta con la oposición del Grupo Popular.

El miércoles se sucederán las comparecencias de tres consejeros. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, quien abordará el debate sobre la propuesta de un nuevo modelo de financiación que se abordó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebró el día 14 de enero.

Tras ésta le seguirá otra del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, sobre la situación de colapso de los hospitales y que plantean los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto- Adelante Andalucía.

Cerrará la actividad de esta jornada el Pleno de la Cámara autonómica con una intervención del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, quien explicará los acuerdos alcanzados con los sindicatos en la Mesa General del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral y en la Mesa Sectorial del Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Este es el contenido del Pleno, según el Orden del Día que ha aprobado este miércoles la Junta de Portavoces, que ha tenido un formato de celebración mixto ante la declaración del nivel de emergencias en fase dos que decretó el Gobierno andaluz tras reunir el martes al Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias.

Así, ha habido portavoces que han estado presencialmente en el propio Parlamento, como han sido los casos de los portavoces de los Grupos Popular, Toni Martín; Socialista, María Márquez, y Vox en Andalucía, Manuel Gavira, quienes han estado junto al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, mientras que otros dos, la portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, y de Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, quienes se han conectado por videoconferencia, al igual que la vicepresidenta primera, Ana Mestre.

PREGUNTAS A MORENO EL JUEVES

El Pleno de la Asamblea Legislativa autonómica se reanudará el jueves a las 9,00 horas con una Moción consecuencia de una Interpelación del Grupo Por Andalucía sobre Memoria democrática e histórica, y a la que seguirá una Interpelación del Grupo Socialista sobre financiación autonómica y deuda pública.

El jueves se celebrará también la sesión de control al gobierno por medio de las preguntas orales, entre las cuales se incluyen las que se le hacen al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con la previsión de que se harán a partir de las 12,00 horas.

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, cuestionará a Moreno sobre sanidad pública en 2026, a la que seguirá otra de la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, sobre acción del Gobierno en el final de la legislatura.

Escuchará Moreno del portavoz del Grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavira, una pregunta sobre prioridades del Gobierno andaluz, antes de que la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, le cuestione sobre impacto de las acciones del Ejecutivo autonómico.

Cierra este apartado del Pleno la pregunta que hará el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, sobre políticas del Gobierno ante los desafíos de Andalucía.

A la conclusión de las preguntas orales al Consejo de Gobierno seguirá el debate de la creación de la comisión de investigación del caso Mascarillas de Almería y a continuación el debate de las tres Proposiciones no de Ley (PNL), que supondrán el final del Pleno.

El contenido de la primera de ellas, una PNL de Vox sobre regularización de migrantes, ha sufrido una alteración de su contenido, de la que se eliminan cuatro puntos tras el rechazo expresado por los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, que reclamaron a propuesta de este último una votación separada invocando el artículo 171 del Reglamento y propiciaron el cambio de sus propuestas al exigir el Reglamento tener el beneplácito de 2/3 de la Cámara para su tramitación, cota que no alcanzó la iniciativa.

Las otras dos PNL son del Grupo Popular, una sobre medidas de lucha contra el narcotráfico y sobre la propuesta para un nuevo modelo de financiación.