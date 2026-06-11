El Parlamento abre legislatura sin acuerdo de PP-A y Vox en la Mesa, que tendrá cinco miembros del PP-A y dos del PSOE-A

Recuento de votos para la elección del Presidente del Parlamento durante la sesión constitutiva de la XIII Legislatura andaluza. A 11 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El Parlamento andaluz ha celebrado este jueves, 11 de junio, la sesión c - María José López - Europa Press

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz ha arrancado este jueves la XIII legislatura andaluza con la constitución formal de su Mesa, compuesta por siete miembros, de los que cinco son del PP-A y dos del PSOE-A, de manera que se han quedado fuera de la misma Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía. El diputado del PP-A por Córdoba Jesús Aguirre repite en esta nueva legislatura como presidente de la Cámara, de la que ya estuvo al frente en la XII legislatura.

La constitución de la Mesa del Parlamento ha evidenciado que no se ha cerrado un acuerdo entre PP-A y Vox de cara a su composición. En las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, el PP-A obtuvo 53 escaños, quedándose a dos de la mayoría absoluta, lo que lo ha obligado a iniciar conversaciones con Vox previas a la constitución de la Cámara.

Este mismo jueves, previamente a la constitución del Parlamento, tanto fuentes del PP-A como de Vox han trasladado que no había cerrado ningún acuerdo sobre la composición de la Mesa de la Cámara, lo que se ha confirmado con el resultado de las votaciones.

A su llegada al pleno constitutivo --que se ha desarrollado en la Sala Alberto Jiménez Becerril por estar el plenario tradicional en obras-- el presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, a la pregunta de los medios de comunicación sobre si está cerca el acuerdo para su investidura con Vox, ha respondido "no hemos empezado realmente".

La Mesa ha quedado definitivamente compuesta por cinco miembros del PP-A, que cuenta con la mayoría absoluta, y dos del PSOE-A.

Los tres vicepresidentes elegidos han sido Ana María Mestre (diputada del PP-A por Cádiz) como vicepresidenta primera; Fernando López Gil (diputado del PSOE-A por Cádiz), como vicepresidente segundo, y Manuel Andrés González (diputado del PP-A por Huelva) como vicepresidente tercero.

En cuanto a los tres secretarios de la Mesa elegidos son: El diputado electo del PP-A por Málaga José Ramón Carmona, y las parlamentarias del PSOE-A y del PP-A por Granada y Almería Olga Manzano y Julia Ibáñez, respectivamente, como primero, segunda y tercera.

Juanma Moreno ha optado por la continuidad en los miembros del PP-A en la Mesa de la XIII Legislatura, respecto a la XII legislatura, ya que, aparte de Aguirre como presidente, repiten Mestre, González y Carmona, mientras que Ibáñez se estrena en este órgano rector.

Los dos miembros del PSOE-A en la Mesa de la XIII legislatura se estrenan.

Se da la circunstancia de que en la XII legislatura, pese a su mayoría absoluta tras las elecciones, el PP-A sí aportó sus votos en la sesión constitutiva para que Vox tuviera un representante en la Mesa, concretamente, la vicepresidencia tercera, ocupada por Cristina Jiménez. En esta ocasión, sin mayoría absoluta, PP-A no ha aportado sus votos para que Vox obtuviera un puesto, pese a que ha propuesto nombres tanto para vicepresidencia como para secretaría.

Así, la mayoría con que cuenta el PP-A en la Mesa de la XIII legislatura es mucho más amplia de la obtenida en las urnas, ya que cuenta incluso con un miembro más que en la anterior legislatura, cuando tenía mayoría absoluta.