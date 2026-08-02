El Parlamento de Andalucía lamenta la muerte de Iñaki González-Pol: "Perdemos a un servidor público ejemplar"

Archivo - Fachada principal del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento de Andalucía - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha lamentado el fallecimiento del delegado de Protección de Datos, Iñaki González-Pol, hallado sin vida este pasado viernes, 31 de julio, y al que han despedido como un "servidor público ejemplar".

En un mensaje en la red social X recogido por Europa Press, la cámara andaluza ha trasladado su pésame a la familia del dirigente, cuya pérdida han sostenido "lamentan profundamente".

En contexto, la Guardia Civil ha encontrado en la mañana del viernes, el cuerpo sin vida de González-Pol, en un camino próximo a las vías del tren entre los municipios sevillanos de Huévar del Aljarafe y Pilas, por donde había realizado una ruta ciclista.

No obstante, la Benemérita ha señalado que mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas de la defunción, ya que se desconoce si ha fallecido a causa de un accidente o de algún problema médico.