El Parlamento andaluz aprueba con los votos del PP-A la Ley de impulso de la producción ecológica

Archivo - Imagen de recurso en relación con la agricultura ecológica. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles, con los votos a favor del PP-A, que cuenta con mayoría absoluta, la Ley de impulso y promoción de la producción ecológica y otras producciones agrarias, pesqueras y acuícolas certificadas en Andalucía.

Vox ha votado en contra de esta iniciativa, mientras que el PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía se han abstenido.

Tras el debate final de la ley, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha tomado la palabra ante el Pleno para señalar que Andalucía se va a convertir en la primera comunidad autónoma en tener una regulación normativa para el fomento de la producción ecológica y de otras producciones certificadas.

"Abrimos una vez más el camino al resto de comunidades autónomas de nuestro país y lo hacemos con una norma redactada con una amplia y activa participación de los agentes implicados, tanto de las diferentes instituciones como de las asociaciones, de las organizaciones empresariales, de los agentes económicos, de los colectivos sindicales y también de un buen conjunto de la propia ciudadanía", ha señalado.

Ha señalado que la norma responde al objetivo que tiene el Gobierno andaluz "de consolidar el liderazgo de nuestra comunidad en la producción ecológica, en el fomento del consumo de estos productos entre la población, en la mejora también de la comercialización y también a la hora de fortalecer un modelo productivo que tiene que ser sostenible".

El objetivo final de esta ley es "contribuir a un desarrollo más sostenible y equilibrado de Andalucía mediante el impulso del crecimiento del consumo interno de estos alimentos para alinear la demanda con la oferta andaluza actual", según expuso el Gobierno andaluz tras dar luz verde al proyecto el pasado mes de abril.

Además, la norma persigue también "fortalecer la posición de liderazgo que ostenta actualmente" Andalucía, que cuenta con más de 21.500 operadores y alrededor de 1,5 millones de hectáreas en las que se aplica este modelo, una superficie que supone el 50% de la extensión ecológica de España.

Otros de los fines de la nueva ley andaluza es "remarcar la compatibilidad y coexistencia de la producción ecológica con otros modelos sostenibles certificados ya existentes", según ha concretado la Junta, desde donde han aclarado que se entiende por producción certificada "aquella que, amparada por la administración y evaluada por entidades externas de acuerdo con la Ley de Calidad Agroalimentaria de Andalucía, tiene acreditado el cumplimiento de reglamentos de prácticas sostenibles más exigentes que las normativas nacionales y europeas".

Entre las iniciativas que contempla la norma se encuentra la priorización de estos alimentos en los contratos que firmen las administraciones públicas ligados a servicios de hostelería, catering y restauración. En esta medida se incluyen las contrataciones de suministro alimentario para centros educativos, de salud y sociosanitarios.

Asimismo, la norma contempla que el Gobierno andaluz "fomente la apuesta por la producción ecológica en la superficie agraria y forestal de la región; y que se incluyan actuaciones específicas para alimentos ecológicos en los planes de promoción de la producción agroalimentaria andaluza".

En lo que respecta a ayudas, el texto del proyecto de ley recoge "la prioridad de solicitantes con producciones certificadas y apuesta por convocar subvenciones que respalden acciones promocionales de alimentos ecológicos en puntos de venta".

Además, la norma recoge también la importancia de que el Gobierno andaluz "fomente la promoción de los productos certificados en el canal Horeca --hostelería, restauración y catering-- y su participación en ferias profesiones".

Por otro lado, recoge la creación del premio 'Producción Ecológica de Andalucía' para distinguir a personas o empresas por su actividad en el ámbito técnico, empresarial, industrial, comercial o investigador; y apuesta por impulsar la venta directa de estos alimentos en explotaciones y mercados a través de la creación de una Red Andaluza de Municipios con Mercados Locales Ecológicos.

Asimismo, la norma apunta a la aplicación de una bonificación del 50% en la tasa de servicios facultativos veterinarios para las explotaciones ganaderas ecológicas.

A todo eso se suma un título específico dedicado a investigación, innovación, asesoramiento y transferencia de conocimiento, que también alude a la formación relativa a producciones certificadas. En este apartado se involucra a las universidades y centros tecnológicos de Andalucía y se alude a la conservación de razas ganaderas autóctonas como mérito específico a valorar en la concesión de ayudas ligadas a estos sistemas de producción.