El Parlamento andaluz debate este jueves la petición de la izquierda de una comisión de investigación sobre los cribados

(I-D) Los portavoces parlamentarios del PSOE-A, María Márquez; Adelante Andalucía, José Ignacio García; y Por Andalucía, Inmaculada Nieto; atienden a los medios de comunicación. A 29 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz debate este jueves, 13 de noviembre, la iniciativa registrada de forma conjunta por los grupos de oposición de izquierda --PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía-- para crear una comisión de investigación en la Cámara autonómica en relación a la gestión de los programas de detección precoz del cáncer en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), a la que el Grupo Popular, que cuenta con mayoría absoluta en la presente legislatura, ya ha trasladado por escrito su oposición.

El debate de esta iniciativa se producirá en el marco de la segunda jornada de la sesión plenaria de esta semana, y cuando concluya el turno de preguntas orales de los diputados al Gobierno andaluz, entre las que figurarán las dirigidas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que, como es habitual, se sustanciarán a partir de las 12,00 horas.

En concreto, la comisión de investigación solicitada por los grupos de izquierda es relativa "a la gestión del sistema de detección precoz del cáncer del Sistema Andaluz de Salud y sus posibles responsabilidades políticas".

El reglamento del Parlamento determina en su artículo 52 que, si "transcurridos siete días desde la fecha de la publicación" en el boletín de la Cámara autonómica de una iniciativa de ese tipo, "ningún grupo parlamentario" manifiesta "su oposición, se entenderá creada la comisión solicitada, de lo que la Presidencia dará cuenta al Pleno de la Cámara".

Sin embargo, "si algún grupo parlamentario --como en este caso ha ocurrido con el PP-A-- manifestase su oposición a la creación de la comisión, el Pleno decidirá tras un debate de los de totalidad, rechazándose su creación si se opone la mayoría de los miembros de la Cámara".

Dado el rechazo que ha trasladado el Grupo Popular a esta iniciativa, el Pleno del Parlamento acogerá este jueves el debate de la misma, que hasta este miércoles han insistido en defender los representantes de los grupos que la han impulsado, que la presentaron de forma conjunta el pasado mes de octubre.

Así, el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Rafael Recio, subrayaba este miércoles, en una rueda de prensa en el Parlamento, que, con esta iniciativa, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "tiene la oportunidad de demostrar si quiere la verdad" en relación a lo sucedido con el programa del cribado del cáncer de mama "o lo que quiere es enterrarla", y consideraba que la creación de dicha comisión de investigación "sin vetos" sería "la prueba del algodón" sobre cuál es la verdadera pretensión del Gobierno del PP-A.

"Si Moreno Bonilla no tiene nada que ocultar ni que temer, el PP-A tiene que votar a favor de la creación" de dicha comisión de investigación, remarcaba en esa línea Rafael Recio.

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, avisaba este miércoles en otra rueda de prensa de que el PP-A "se va a retratar" durante el debate de esta solicitud de comisión de investigación que incidía en defender para "aclarar" lo ocurrido y contar "la verdad, porque la verdad es lo que más tranquiliza", y "ahora mismo lo que necesita la sanidad andaluza es recuperar la confianza de los andaluces, y la confianza se gana con la verdad", remachaba.

De este modo, los grupos de izquierda justifican la solicitud de esta comisión de investigación ante la "lógica alarma social" que "se extiende por Andalucía" tras "conocerse que las mujeres acogidas al programa de cribado de cáncer de mama que no obtienen, tras la primera mamografía, un pronóstico concluyente y, por tanto, con sospecha y posibilidades de que sufran la enfermedad, no reciben cita alguna para la preceptiva nueva prueba, o la misma se retrasa por largo tiempo, comprometiendo seriamente su salud".