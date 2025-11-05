El Parlamento andaluz debatirá la próxima semana el Presupuesto 2026 y la comisión de investigación sobre cribados

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz acogerá en su próxima sesión, prevista para los días 12 y 13 de noviembre, los debates de totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026 y del proyecto de Ley Universitaria para Andalucía, así como la iniciativa registrada por los grupos del PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía para crear una comisión de investigación sobre la gestión del sistema de detección precoz de cáncer del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a la que el PP-A, que cuenta con mayoría absoluta, ya ha trasladado su posicionamiento contrario.

La Junta de Portavoces ha dado este miércoles el visto bueno al orden del día del próximo Pleno con los votos a favor de PP-A y Vox y las abstenciones de los grupos del PSOE-A, Por Andalucía y Adelante.

Según el orden del día acordado, el Pleno comenzará el miércoles, 12 de noviembre, a las 13,00 horas, con el debate para la convalidación o derogación del Decreto-ley 4/2025, de 22 de octubre, aprobado por el Gobierno andaluz por el que se regula el anticipo de pago presupuestario por ayudas a entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos u otros supuestos de emergencia de protección civil y catástrofes públicas, y se modifican otras disposiciones normativas.

Tras ello se iniciará el debate de totalidad del proyecto de Ley Universitaria para Andalucía, para la que han presentado enmiendas de totalidad los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.

El debate comenzará con la intervención del consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, en defensa del proyecto de ley por un tiempo máximo de 20 minutos, al que seguirán los portavoces de los grupos que han presentado enmienda de totalidad, en orden de menor a mayor representación --de forma que empezaría el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, seguido de Por Andalucía y el Grupo Socialista--, que contarán cada uno de ellos con un turno de diez minutos como máximo.

Después será el turno de los grupos que no han presentado enmiendas de totalidad --PP-A y Vox-- por un tiempo máximo de diez minutos para cada uno, y cerrarán el debate los grupos parlamentarios que hayan presentado enmiendas a la totalidad, en orden inverso a su importancia numérica, por un turno de hasta diez minutos cada uno.

Finalizado el debate, se procederá a la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad con propuesta de devolución presentadas, que previsiblemente serán rechazadas habida cuenta de la mayoría absoluta con la que cuenta el PP-A, con lo que el proyecto de ley seguiría su tramitación en la comisión de Universidad, Investigación e Innovación.

DEBATE DEL PRESUPUESTO

La sesión plenaria del miércoles concluirá con el debate de totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz para 2026, cuya ordenación también ha detallado el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, en la reunión de la Junta de Portavoces.

De esta manera, el debate se abrirá con la intervención de la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, sin límite de tiempo, tras lo que intervendrán los grupos que hayan presentado enmienda de totalidad, en orden de mayor a menor representación, por un tiempo máximo de 30 minutos cada uno de ellos.

Tras la intervención de cada uno de dichos grupos enmendantes, contestará el Consejo de Gobierno por el mismo tiempo de 30 minutos como máximo, a lo que seguirá un turno de réplica y dúplica por tiempos máximos de diez minutos.

Los turnos para valorar el proyecto de ley y fijar posiciones respecto de las enmiendas a la totalidad por parte de aquellos grupos parlamentarios que no hayan formulado enmiendas se acumularán en una única intervención por tiempo no superior a 20 minutos por cada uno de ellos, y se desarrollarán en orden inverso a su importancia numérica.

Tras la intervención de cada grupo parlamentario contestará, también por tiempo máximo de 20 minutos, el Consejo de Gobierno, y el debate con cada grupo se cerrará con las correspondientes réplica y dúplica por tiempo máximo de diez minutos.

Finalizado el debate, se procederá a la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad con propuesta de devolución presentadas, y, de ser rechazadas, el proyecto de ley del Presupuesto se remitirá a la comisión de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social para que prosiga su tramitación, y "quedarán fijadas tanto la cifra global del mismo como la de cada una de sus secciones, cifras que no podrán ya ser alteradas sin acuerdo entre la Cámara y el Consejo de Gobierno".

SESIÓN DEL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

El Pleno del Parlamento se reanudará el jueves, 13 de noviembre, a las 9,00 horas con el debate de una moción relativa a política general en materia de violencia de género que ha presentado el Grupo Socialista, al que seguirán dos interpelaciones al Consejo de Gobierno; una de Vox relativa a política general en materia de inclusión social y otra del PSOE-A relativa a política general en materia de salud mental.

Seguidamente, se dará paso a las preguntas orales al Consejo de Gobierno, entre las que figuran las dirigidas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que, como es habitual, se sustanciarán a partir de las 12,00 horas.

En esta ocasión, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, centra su pregunta al presidente en "perspectivas políticas para 2026", mientras que su homóloga en el grupo Por Andalucía, Inma Nieto, preguntará a Moreno por la "pérdida de credibilidad del Gobierno andaluz", y Manuel Gavira, de Vox, por "retos de Andalucía".

Por su parte, la pregunta de la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, dirigida al presidente de la Junta es relativa a "preocupaciones" de los andaluces, y, finalmente, la del portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, se centra en el proyecto de Ley del Presupuesto de la Junta para 2026.

La sesión plenaria continuará tras la ronda de preguntas al Gobierno andaluz con el debate de la solicitud de creación de una comisión de investigación "relativa a la gestión del sistema de detección precoz de cáncer del Sistema Andaluz de Salud y sus posibles responsabilidades políticas" presentada por los grupos del PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, a cuya creación el Grupo Popular ya ha trasladado su oposición mediante un escrito.

Finalmente, la sesión plenaria concluirá con el debate de tres proposiciones no de ley (PNL), comenzando por una de Vox relativa a "urgente puesta en marcha de rebajas fiscales en Andalucía para proteger a los jóvenes y las familias, así como para incentivar el emprendimiento y la creación de riqueza en Andalucía".

Las otras dos PNL son del Grupo Popular, relativas a "medidas de apoyo a la actividad y de mejora de la protección social del trabajo autónomo", y a "garantizar el correcto funcionamiento y acceso al sistema Viogén y a una justicia especializada para la adecuada atención a las víctimas de violencia de género en Andalucía".