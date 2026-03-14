El Parlamento andaluz licita por 31.830 euros el suministro de aire acondicionado para su salón de plenos provisional

Archivo - Placa de la sala 'Alberto Jiménez-Becerril' del Parlamento andaluz. - ALFREDO DE ANCA/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha sacado a licitación, por un montante de casi 32.000 euros, la contratación del suministro mediante alquiler de "equipos de climatización --solo frío-- para la adecuación provisional del salón 'Alberto Jiménez-Becerril' como salón de plenos provisional" de la Cámara autonómica mientras se llevan a cabo las obras de restauración que han comenzado esta semana en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla.

El valor estimado del contrato asciende a 31.830,08 euros --IVA excluido--, y el plazo de presentación de ofertas para concurrir a esta licitación finaliza el próximo viernes, 20 de marzo, según la documentación publicada por el Parlamento y consultada por Europa Press, en la que también se detalla que el plazo de ejecución de este encargo "será de seis meses, equivalente a 181 días naturales, contados desde la fecha del acta de entrega e instalación efectiva de los equipos en la sede del Parlamento".

El presidente de la Cámara andaluza, Jesús Aguirre, anunció el pasado lunes el inicio de las obras de restauración que se van a acometer en la sede de la institución, ubicada en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, que han sido adjudicadas por un importe total de 4,11 millones de euros a la firma Actúa Infraestructuras S.L., con un plazo de tiempo previsto de 23 meses.

Jesús Aguirre detalló que las obras a llevar a cabo en el interior del Salón de Plenos podrían demorarse "unos cuatro meses", y comenzarán "en el momento que el presidente" de la Junta, Juanma Moreno, "decida convocar nuevas elecciones", algo que está previsto que suceda dentro de unas semanas, toda vez que los próximos comicios autonómicos tocarían en junio.

Aguirre confirmó que la sala 'Alberto Jiménez-Becerril' "se está ya adecuando" para acoger los plenos del Parlamento mientras se lleva a cabo la obra en el salón donde se celebran habitualmente, porque "posiblemente los primeros plenos" de la próxima legislatura --la decimotercera de la autonomía andaluza-- se tengan que celebrar en esa sala alternativa, según ha admitido.

POR UNAS "CONDICIONES TÉRMICAS ADECUADAS"

En este contexto, el Parlamento ha sacado a licitación la contratación de estos equipos de aire acondicionado para el salón 'Alberto Jiménez-Becerril', desde la premisa de que "resulta necesario dotar al citado espacio de una climatización de apoyo (solo frío) durante el periodo de uso previsto" en el que funcione como Salón de Plenos provisional, "garantizando unas condiciones térmicas adecuadas para la actividad parlamentaria y el normal funcionamiento de las instalaciones auxiliares vinculadas", según se indica en la memoria justificativa de esta iniciativa.

En concreto, el contrato que ha salido a licitación "tiene por objeto el suministro, mediante alquiler, de cuatro equipos portátiles de climatización (solo frío) y sus accesorios", incluyendo, "como prestaciones asociadas, el transporte, la instalación y puesta en marcha, el mantenimiento correctivo durante el periodo de alquiler" --con asistencia las 24 horas los siete días de la semana-- y "el desmontaje y retirada de los equipos al finalizar el servicio".

La misma memoria justificativa defiende que "la necesidad que se pretende atender es inaplazable por razón de interés público, al afectar de forma directa a la continuidad y regularidad de la actividad parlamentaria en un espacio de uso institucional esencial".

"La dotación de climatización de apoyo es imprescindible para garantizar condiciones de confort y seguridad, especialmente en periodos de mayor carga térmica, evitando incidencias que comprometan la celebración de sesiones y actos programados", añade el documento que justifica la contratación de este suministro.

Además, desde el servicio de Mantenimiento del Parlamento se defiende en esta memoria justificativa que la contratación de este suministro de aparatos de climatización en régimen de alquiler --arrendamiento-- "se considera idónea" por su "carácter temporal y estrictamente transitorio", de forma que "permite disponer con rapidez de equipos dimensionados para el uso previsto, sin incurrir en inversiones permanentes ni costes de almacenamiento, y con cobertura de asistencia técnica incluida".

"Asimismo, la solución de alquiler facilita su retirada inmediata al concluir la necesidad, restituyendo el espacio a su configuración posterior", se puede leer también en la memoria justificativa, que viene firmada por el jefe del servicio de Mantenimiento del Parlamento, y en la que se avanza que "se adjudicará el contrato al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa, entendida como la de menor precio ofertado (IVA excluido), entre las proposiciones admitidas".

TRAMITACIÓN POR VÍA "URGENTE"

Por parte del Parlamento, además, se ha acordado tramitar por procedimiento "urgente" este expediente de licitación, "al concurrir una necesidad inaplazable y resultar preciso acelerar la adjudicación por razones de interés público", según se indica en la misma memoria, en la que se justifica dicha "urgencia" por el "carácter inmediato y no demorable del uso institucional del Salón como espacio de Plenos provisional, que debe quedar plenamente operativo en un plazo compatible con la programación parlamentaria, sin que sea posible posponer su disponibilidad sin riesgo de alteración o suspensión de la actividad ordinaria".

Asimismo, la memoria señala que "concurren circunstancias sobrevenidas que intensifican" la necesidad de contratación del suministro de estos equipos, ya que "la presencia de episodios de altas temperaturas propios del periodo estacional y la reiteración de temporales en las últimas semanas (...) pueden afectar a su envolvente y condiciones ambientales, incrementando la demanda de climatización y la probabilidad de incidencias en el sistema ordinario".

"En este contexto, disponer en plazo de una climatización de apoyo resulta imprescindible para garantizar condiciones adecuadas de confort y salubridad durante las sesiones, proteger el normal funcionamiento de los equipos técnicos vinculados a la actividad parlamentaria y minimizar riesgos organizativos derivados de una eventual indisponibilidad del espacio", se puede leer en la memoria justificativa de esta licitación.

El presupuesto de esta contratación "se ha determinado mediante consultas al mercado, y proveedores de equipamiento en el alquiler de equipos de aire acondicionado", se precisa también en la documentación vinculada a esta licitación.