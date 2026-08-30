El Parlamento andaluz licita por casi 360.000 euros un contrato para renovar los seguros de vida de diputados y personal

Archivo - Sesión del Pleno del Parlamento andaluz presidida por Ana Mestre. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha sacado a licitación por un presupuesto cercano a los 360.000 euros un contrato para dar continuidad al seguro de vida y accidentes que tiene suscrito para el colectivo de diputados y del personal de la Cámara autonómica.

Así se desprende de la información que sobre este asunto está publicada en la plataforma de licitaciones electrónicas del Parlamento, consultada por Europa Press, en la que se incluye esta contratación prevista para el "seguro de vida y accidentes para el colectivo de diputados y el personal del Parlamento de Andalucía".

La fecha límite de presentación de ofertas para concurrir a esta contratación es el próximo 7 de septiembre, y el presupuesto base de licitación --para una duración prevista de un año-- es de 359.600 euros, "impuestos y recargos que sean de aplicación incluidos".

En la memoria justificativa de esta licitación se expone que el Parlamento de Andalucía, "con objeto de cumplir los compromisos asumidos en el ámbito de la previsión social con los colectivos de diputados y del personal a su servicio", tiene suscrito un contrato de seguro de vida y accidentes.

El plazo de ejecución de este contrato, de dos años y con fecha de inicio el 8 de noviembre de 2023, fue "prorrogado hasta su plazo máximo previsto, de un año, por acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de 10 de septiembre de 2025", detalla el mismo documento, que, de esta manera, apunta que, "estando próxima la finalización de la vigencia" de dicho contrato el próximo 7 de noviembre, es necesaria la suscripción de uno nuevo, de ahí que se haya iniciado la tramitación del mismo, con la previsión de que éste se inicie el día 8 de noviembre de 2026.

El valor estimado del contrato, de 359.600 euros, se desglosa en dos anualidades de 179.800 euros cada una --para un semestre del año 2026 y otro del 2027, respectivamente--, y contempla una cuantía de 226.800 euros para los seguros de los diputados, otra de 127.300 euros para funcionarios y eventuales, y una tercera de 5.500 euros para los seguros del personal laboral del Parlamento.