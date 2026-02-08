Parlamento andaluz: El Pleno aborda la comisión de investigación de caso Mascarillas y debate final de Ley Universitaria

Archivo - Imagen de archivo del Pleno del Parlamento de Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

El Parlamento Andalucía celebrará la próxima semana, días 11 y 12 de febrero, su primer Pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones, que ha comenzado con el inicio de este mes, aunque ya celebró uno extraordinario el 29 de enero para abordar el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y el debate de totalidad de cuatro proyectos de ley.

Esta semana se propiciará también la recuperación de tres de las cinco comisiones que se suspendieron la semana pasada tras declarar el Gobierno andaluz el nivel dos de emergencia del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía como consecuencia de la situación originada por el paso de la borrasca 'Leonardo', que comportó la suspensión de la actividad educativa.

El Pleno comenzará a las 16,00 horas del miércoles 11. En esta jornada se abordarán el debate final del proyecto de Ley Universitaria para Andalucía y la comparecencia de tres consejeros.

Otro contenido relevante de la sesión plenaria se afrontará el jueves 12 con el debate de la creación de una comisión de investigación por el llamado caso Mascarillas, que afectó a la Diputación de Almería e implicó la detención de su expresidente Javier Aureliano García por el presunto cobro de comisiones por la contratación sanitaria durante la pandemia de coronavirus. Se trata de una propuesta del Grupo Socialista que cuenta con la oposición del Grupo Popular.

El miércoles se sucederán las comparecencias de tres consejeros. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, que abordará el debate sobre la propuesta de un nuevo modelo de financiación planteada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebró el 14 de enero.

Tras ésta le seguirá otra del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, sobre la situación de colapso de los hospitales y que plantean los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto- Adelante Andalucía.

Cerrará la actividad de esta jornada el Pleno de la Cámara autonómica con una intervención del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, quien explicará los acuerdos alcanzados con los sindicatos en la Mesa General del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral y en la Mesa Sectorial del Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Este es el contenido del Pleno, según el Orden del Día que aprobó el miércoles la Junta de Portavoces, que tuvo un formato de celebración mixto ante el nivel de emergencias en fase dos, por lo que hubo portavoces físicamente en el Parlamento y otros, de forma telemática.

PREGUNTAS A MORENO EL JUEVES

La actividad del Pleno de la Asamblea Legislativa autonómica se reanudará el jueves a las 9,00 horas con una Moción consecuencia de una Interpelación del Grupo Por Andalucía sobre Memoria democrática e histórica, y a la que seguirá una Interpelación del Grupo Socialista sobre financiación autonómica y deuda pública.

El jueves se celebrará también la sesión de control al gobierno por medio de las preguntas orales, entre las cuales se incluyen las que se le hacen al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con la previsión de que se harán a partir de las 12,00 horas.

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, cuestionará a Moreno sobre sanidad pública en 2026, a la que seguirá otra de la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, sobre acción del Gobierno en el final de la legislatura.

Escuchará Moreno del portavoz del Grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavira, una pregunta sobre prioridades del Gobierno andaluz, antes de que la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, le cuestione sobre impacto de las acciones del Ejecutivo autonómico.

Cierra este apartado del Pleno la pregunta que hará el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, sobre políticas del Gobierno ante los desafíos de Andalucía.

A la conclusión de las preguntas orales al Consejo de Gobierno seguirá el debate de la creación de la comisión de investigación del caso Mascarillas de Almería y a continuación el debate de tres Proposiciones no de Ley (PNL), que supondrán el final del Pleno.

El contenido de la primera de ellas, una PNL de Vox sobre regularización de migrantes, sufrió una alteración de su contenido, de la que se eliminan cuatro puntos tras el rechazo expresado por los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, que reclamaron a propuesta de este último una votación separada invocando el artículo 171 del Reglamento por afectar a competencias de otras administraciones y propiciaron el cambio de sus propuestas al exigir el Reglamento tener el beneplácito de 2/3 de la Cámara para su tramitación, cota que no alcanzó la iniciativa.

Las otras dos PNL son del Grupo Popular, una sobre medidas de lucha contra el narcotráfico y sobre la propuesta para un nuevo modelo de financiación.

RECUPERACIÓN DE COMISIONES SUSPENDIDAS POR EL NIVEL DOS DE EMERGENCIA

La actividad parlamentaria comenzará el lunes con la recuperación de comisiones que se suspendieron el miércoles y jueves de la semana pasada por el nivel dos de emergencias ante la borrasca 'Leonardo'.

El lunes 9 la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, explicará las medidas de su Consejería contra la violencia de género y la convocatoria de subvenciones para la construcción de residencias para mayores.

En esta jornada se reunirá también el informe de la ponencia de los proyectos de ley de Gestión Ambiental de Andalucía y de Montes de Andalucía, lo que supone que ambos textos se aproximan a sus últimos trámites parlamentarios antes de su debate final en el Pleno.

El martes 10 la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, hará balance de las políticas de vivienda en Andalucía y sobre la repercusión en Andalucía de las medidas anunciadas por el Gobierno sobre el acceso a la vivienda.

También este día el titular de la cartera de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, explicará la implantación de la tercera fase de la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia y del desarrollo de la Disposición Adicional vigésimo octava sobre plazas adicionales del 20% de la Ley 5/2023 de la Función Pública de Andalucía.