El Parlamento andaluz rechaza con votos de PP y Vox una iniciativa de Adelante para reconocer el "genocidio" en Gaza

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, 9 de octubre, con los votos del PP-A y Vox una proposición no de ley (PNL) del Grupo Mixto-Adelante Andalucía que planteaba, entre otras cuestiones, instar "al Gobierno de la Junta de Andalucía a reconocer públicamente que las acciones de Israel contra el pueblo palestino suponen un genocidio".

La iniciativa estaba compuesta por más de una quincena de reivindicaciones, se ha votado en dos bloques de puntos y ha incluido enmiendas de los grupos del PSOE-A y Por Andalucía aceptadas por Adelante, si bien no ha salido adelante al contar con el rechazo de la mayoría absoluta del PP-A y también de Vox.

La iniciativa, que ha defendido ante el Pleno la diputada Begoña Iza, partía de la premisa de que "la situación que vive el pueblo palestino es dramática y ya ha rebasado cualquier tipo de límite moral, ético o legal", y, "tras más de 42.000 palestinos asesinados, (...) podemos hablar de que existe una vocación clara del Estado de Israel de exterminar sistemáticamente al pueblo palestino por el mero hecho de ser palestinos y palestinas".

"Por esta razón, hablamos de que estamos asistiendo en directo a un genocidio", se podía leer en la exposición de motivos de esta PNL, que alerta de "todo un despliegue de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, violaciones de los derechos humanos y la legalidad internacional que no pueden quedar impunes".

En esa línea, desde Adelante justificaban la presentación de esta proposición no de ley con la idea de que "las instituciones que representan al pueblo andaluz no pueden permanecer ajenas ante unos hechos que pasarán a la historia de la infamia".

"Tenemos la obligación moral de actuar en la medida de nuestras posibilidades", enfatizaba la iniciativa, que sostenía que "el pueblo andaluz está posicionado en su mayoría en la defensa de los derechos del pueblo palestino y el fin del genocidio", y "Andalucía no puede seguir al margen y el Gobierno andaluz debe actuar, en la medida de sus competencias".

De esta manera, desde Adelante concluían defendiendo que "un posicionamiento claro del Parlamento de Andalucía en favor del pueblo palestino y contra cualquier tipo de relación económica y política con los culpables del genocidio sería un cambio cualitativo sustancial en el apoyo internacional a la situación que viven los y las palestinas".

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS

En el turno de posicionamiento de los grupos, el parlamentario del PP-A Juan José Salvador ha señalado que su formación se apartaba en este asunto "de cualquier planteamiento oportunista", y fundamenta su postura en el "respeto a la legalidad internacional, la defensa de los derechos humanos y la consideración hacia todas las víctimas del conflicto", y en esa línea ha aseverado que "Andalucía no puede situarse en posiciones que alimenten la confrontación o el sectarismo".

Dicho esto, ha acusado a los diputados de Adelante de ser unos "radicales que sólo piensan en su rédito y a costa de lo que sea". "La radicalidad y el odio les desacreditan", les ha espetado para concluir que "las soluciones simplistas no funcionan".

La diputada del PSOE-A Isabel Aguilera ha indicado que el Grupo Socialista no comparte "una gran parte de la redacción" de la iniciativa de Adelante, pero ha abogado por centrarse "en lo esencial" de la misma, que en este caso es "el fin del genocidio en Gaza", según ha remarcado antes de añadir que "hoy nadie duda ya de que es una tierra devastada" por Israel, y en esa línea ha llamado a que el Parlamento se pusiera "a la altura del pueblo andaluz" para "pronunciarse" a través de esta PNL, "con firmeza y valentía por el fin del genocidio en Gaza y una paz justa".

El parlamentario de Vox Benito Morillo ha acusado a los proponentes de esta iniciativa de colocarse "una vez más al lado de los enemigos de Occidente", y de callar "ante los crímenes de Hamas" y de "regímenes que niegan derechos básicos a mujeres, homosexuales y minorías religiosas", dentro de una actitud de "odio a todo lo que representa la civilización en la que viven cómodamente", ha añadido antes de concluir que esta PNL "no es sobre Gaza o Israel, sino sobre su obsesión de atacar a España y sus valores occidentales".

Por último, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha felicitado al grupo de Adelante por la presentación de esta PNL, y ha remarcado que "hay una ola de solidaridad" en el mundo por parte de "personas horrorizadas por el genocidio palestino", tras lo que ha valorado que "Andalucía ha sido punta de lanza de esa solidaridad". Además, ha defendido las enmiendas que ha presentado su grupo a esta iniciativa para, por ejemplo, declarar a Israel como "Estado ilegítimo".