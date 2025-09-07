El Parlamento andaluz retoma esta semana los Plenos con debates sobre la quita de deuda, los incendios y la sanidad

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz celebrará esta semana --entre el miércoles 10 y el jueves 11 de septiembre-- su primer Pleno del nuevo curso político y tras el paréntesis vacacional de agosto, con comparecencias del Gobierno andaluz en relación a los incendios forestales y los conciertos sanitarios de la Junta, así como con el debate de proposiciones no de ley (PNL) en las que se tratará la cuestión de la financiación autonómica y la iniciativa de quita de deuda de las comunidades autónomas impulsada por el Ministerio de Hacienda.

Según el orden del día aprobado el pasado miércoles por la Junta de Portavoces con los votos a favor del PP-A y Vox, el Pleno comenzará a las 16,00 horas del miércoles, 10 de septiembre, con el informe de la Diputación Permanente sobre los asuntos tratados y las decisiones adoptadas durante el periodo comprendido entre los días 1 y 31 del pasado mes de agosto, tras lo que se tomará conocimiento de la Cuenta General y del Informe de Cumplimiento del Presupuesto del Parlamento del pasado ejercicio 2024.

A continuación, el Pleno debatirá la toma en consideración de una proposición de ley relativa al tercer sector de acción social de Andalucía que han registrado de forma conjunta los grupos del PP-A, PSOE-A y Mixto-Adelante Andalucía, que cuenta con el criterio favorable del Consejo de Gobierno.

El debate de dicha iniciativa se iniciará con las intervenciones de los representantes de sus grupos proponentes, comenzando por el Grupo Popular, y, tras ellos, se posicionarán los grupos que no han suscrito la proposición de ley --Por Andalucía y Vox, por este orden--, antes de que los grupos impulsores de la iniciativa cierren el debate con nuevos turnos de intervención.

TRES COMPARECENCIAS DEL GOBIERNO ANDALUZ

La sesión plenaria acogerá tras ello tres comparecencias del Consejo de Gobierno, comenzando por una del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, a petición propia, a fin de "informar sobre la gestión de la Junta de Andalucía en los principales incendios ocurridos en Andalucía durante este verano".

Seguidamente, se sustanciará una comparecencia de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, a solicitud del Grupo Socialista, para informar "sobre el impacto en el Sistema Sanitario Público de Andalucía al destinar más de 500 millones de euros a nuevos conciertos sanitarios con entidades privadas".

El Pleno concluirá su sesión del miércoles 10 de septiembre con una tercera comparecencia, en este caso de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, sobre el inicio del curso escolar 2025-2026 en Andalucía, a solicitud de cuatro de los cinco grupos de la Cámara.

PREGUNTAS A MORENO SOBRE EL NUEVO CURSO POLÍTICO

La sesión se reanudará el jueves, 11 de septiembre, a las 9,30 horas, con una interpelación relativa a política general en materia de vivienda planteada por el Grupo Socialista, tras lo que se dará paso a las preguntas orales de los diputados dirigidas al Consejo de Gobierno, entre las que se incluyen las formuladas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que, como es habitual, se sustanciarán a partir de las 12,00 horas.

En esta ocasión, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, abrirá la ronda de preguntas al presidente con una relativa a la sanidad pública andaluza, mientras que la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, preguntará al también líder del PP-A por "prioridades del Gobierno andaluz para el inicio del curso político", y su homólogo en Vox, Manuel Gavira, centrará su cuestión a Moreno en "políticas en el último curso de la legislatura".

La pregunta de la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, dirigida a Juanma Moreno es relativa a "deterioro de los servicios públicos", mientras que la del portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, aborda el "avance de Andalucía".

El Pleno finalizará con el debate de cuatro proposiciones no de ley (PNL), comenzando por una de Vox, relativa a "medidas para garantizar el Estado de bienestar y asegurar el acceso de los españoles a unos servicios públicos de calidad", cuyo contenido recibió en la reunión de la Junta de Portavoces críticas por parte de los representantes del PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía que derivaron en la eliminación de tres puntos de la misma en aplicación del artículo 171 del Reglamento.

Las otras tres proposiciones no de ley que se debatirán en el próximo Pleno proceden del Grupo Socialista --relativa a la aceptación por parte de la Junta de Andalucía de la condonación de deuda propuesta por el Gobierno de España--, y del Grupo Popular; en concreto, sobre "necesidades de la agricultura andaluza, por la falta de defensa de sus intereses por parte del Gobierno de España en el exterior", y sobre la "reivindicación de una financiación autonómica justa y equitativa para Andalucía y el resto de comunidades autónomas de régimen común".

PETICIÓN DE MINUTO DE SILENCIO POR EL "GENOCIDIO" EN GAZA

De cara a este Pleno, y al resto de actividades que celebre el Parlamento en el nuevo periodo de sesiones, el grupo Por Andalucía ha solicitado por escrito que se guarde un minuto de silencio en repulsa por el "genocidio" israelí en Gaza.

A preguntas de la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, sobre la aceptación o no de esta iniciativa, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, apuntó el pasado miércoles en la reunión de la Junta de Portavoces que la propuesta había quedado "recepcionada" por su parte y "se evaluará en tiempo y forma de cara al próximo Pleno".