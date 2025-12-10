El Parlamento aprobará tres leyes en el último Pleno del año, incluido el Presupuesto 2026

Imagen de este miércoles de la reunión de la Junta de Portavoces, celebrada para aprobar el contenido del orden del día del último Pleno del año, donde se aprobarán tres leyes, incluido el Presupuesto 2026. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía aprobará tres leyes en su última sesión del año 2025, que se celebrará el miércoles y jueves de la próxima semana, días 17 y 18.

Además de la previsión ya contemplada del debate final del Presupuesto de la Comunidad para 2026 será una sesión donde también recibirá luz verde el proyecto de ley del Patrimonio de la Comunidad, así como una Proposición de Ley del Tercer Sector de acción social de Andalucía, cuya autoría es compartida por los grupos Popular, Socialista y Mixto-Adelante Andalucía.

Éste es el orden del día que ha aprobado este miércoles la Junta de Portavoces y que ha recibido el apoyo de los grupos Popular y Vox en Andalucía y ante el cual se han abstenido los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.

Estos tres grupos han reclamado la tramitación por urgencia de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa de la sanidad pública que tiene como promotor a las Mareas Blancas, planteamiento que ha contrarrestado el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, esgrimiendo que las leyes decaen con el fin de la legislatura y obliga a tramitarlas desde el principio, mientras que ha apuntado que "las ILP no decaen".

La actividad del Pleno de la Cámara autonómica comenzará a las 10,30 horas del miércoles día 17 con el debate final del proyecto de Ley del Patrimonio, que llegará con enmiendas de Vox en Andalucía. Seguidamente será el turno de la Proposición de Ley del tercer sector de acción social de Andalucía, texto que afrontará el debate con enmiendas de Vox.

La votación de ambos textos se producirá a continuación, antes de empezar el punto tercero del orden del día, que es el debate final del proyecto de Ley del Presupuesto de Andalucía para 2026.

Hasta este viernes tienen los grupos de plazo para ratificarse en que se debaten las enmiendas parciales que no se han incorporado durante el trámite de la ponencia y del dictamen del texto que se eleva a debate del Pleno. Los grupos han presentado 2.660 enmiendas, de las cuales la mitad, 1.361 son de Vox en Andalucía.

El debate comenzará con la presentación del dictamen que haga el presidente de la Comisión de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social o miembro de la Mesa de la Comisión en quien delegue, por un tiempo máximo de quince minutos.

En cada agrupación del Presupuesto intervendrán los grupos parlamentarios en orden inverso a su importancia numérica por un tiempo máximo de siete minutos, excepto para la primera agrupación, relativa al Texto articulado menos los artículos 2 y 3, en la que el tiempo será de un máximo de diez minutos.

El Pleno de la Asamblea legislativa autonómica hará un paréntesis hasta las 16,00 horas una vez que concluya el debate de la tercera agrupación prevista en la ordenación del debate del Presupuesto para 2026, que se corresponde con la Sección 10, la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social.

Hasta ese momento la Cámara habrá abordado el Texto articulado y la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias. El debate del Presupuesto llegará en esta jornada hasta la sección 19, que es la Consejería de Cultura y Deporte.

El jueves, día 18, la sesión se reanudará a las 9,30 horas con el debate de la sección 20, que es la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, a la que seguirá la de Industria, Energía y Minas, la de Justicia, Administración Local y Función Pública, antes de abordar el capítulo de Deuda Pública, Parlamento de Andalucía, los artículos 2 y 3 y la Exposición de Motivos y Título.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha señalado durante la Junta de Portavoces que la previsión de la votación final del Presupuesto sea a las 12,00 horas del jueves.