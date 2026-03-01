El Parlamento asigna 13,3 millones a los grupos para gastos de funcionamiento en 2026, la mitad de ellos para el PP-A

Diputados en el salón de Plenos del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Andalucía ha acordado la distribución de las subvenciones para gastos de funcionamiento asignadas a los grupos parlamentarios para el presente año 2026, cuyo montante global asciende a 13.344.240,48 euros, de los que aproximadamente la mitad --en concreto, 6.769.542,12 euros-- son para el Grupo Popular, que cuenta con una mayoría absoluta de 58 diputados en la presente legislatura, que precisamente acaba en este ejercicio, cuando se celebrarán nuevas elecciones autonómicas.

La distribución de estas subvenciones aparece detallada en un acuerdo de la Mesa del Parlamento adoptado el pasado 11 de febrero, y consultado por Europa Press tras su reciente publicación en el boletín oficial de la Cámara andaluza.

Este acuerdo se sustenta en el artículo 25.1 del Reglamento del Parlamento, que establece que la Cámara andaluza "pondrá a disposición de los grupos parlamentarios locales y medios materiales suficientes y les asignará, con cargo a su presupuesto, las subvenciones necesarias para cubrir sus gastos de funcionamiento".

En función de este acuerdo, los grupos recibirán, en total para todo el año 2026, la referida cifra de 13,3 millones de euros, que, desglosada por cada uno de los cuatro trimestres del año, se queda en 3.336.060,12 euros, mientras que la asignación mensual para los grupos parlamentarios se cifra este año en 1.112.020,04 euros.

El Grupo Popular de Andalucía, con 58 diputados, es el que recibe un mayor montante de estas subvenciones; en total, 6.769.542,12 euros para el conjunto del año; 1.692.385,53 euros por trimestre y 564.128,51 euros al mes.

Seguidamente se sitúa, por volumen de la cuantía asignada, el Grupo Socialista, que cuenta con 30 parlamentarios y que recibirá un montante global de 3.672.724,20 euros para este ejercicio anual, una cifra que por trimestre se queda en 918.181,05 euros, y al mes en la cantidad de 306.060,35 euros.

El tercer grupo de la Cámara por representatividad en esta legislatura, que es Vox, con 14 diputados, recibirá 1.713.937,68 euros este año 2026 para gastos de funcionamiento. Por trimestre, esa cuantía equivale a 428.484,42 euros, mientras que al mes eso se traduce en una cifra de 142.828,14 euros.

Al grupo Por Andalucía, con cinco representantes en el Parlamento en esta legislatura, se le han asignado 861.985,56 euros para el conjunto del año, de forma que recibirá 71.832,13 euros como asignación mensual y 215.496,39 euros como asignación trimestral.

Finalmente, el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, conformado por dos diputados, recibirá un montante total anual de 326.050,92 euros en concepto de estas subvenciones. Al mes, esa cifra equivale a 27.170,91 euros, mientras que al trimestre supone la cantidad de 81.512,73 euros, según el detalle de las partidas que aparece en el citado acuerdo.

APLICACIÓN DE LA SUBIDA DEL IPC

Para determinar las cuantías de estas subvenciones para el año 2026, se ha tenido en cuenta el incremento anual del Índice de Precios al Consumo (IPC) a diciembre de 2025, que alcanzó el 2,9%.

Para aplicar dicha actualización en el montante de las subvenciones de 2026, y respecto a las cuantías que se acordaron para las de 2025, el Parlamento ha tenido que realizar una modificación presupuestaria para generar un incremento de crédito por importe de 376.080 euros, con cargo al fondo de remanentes presupuestarios.

Por otro lado, el acuerdo precisa que, "en el pago anticipado de las subvenciones correspondientes al primer trimestre del año 2026, se deducirán las cantidades percibidas, en concepto de anticipo, en el mes de enero" de este mismo año.

Igualmente, se aclara que, no obstante lo dispuesto en este acuerdo, "las subvenciones para gastos de funcionamiento de los grupos parlamentarios se adaptarán según corresponda, como consecuencia del decreto que dicte el presidente de la Junta de Andalucía para la disolución del Parlamento de Andalucía y convocatoria de elecciones, y de la celebración de estas", previstas para este año 2026.