Parlamento celebra este miércoles y jueves el último Pleno del año para aprobar el Presupuesto 2026 y otras dos leyes

Archivo - Sesión del Pleno del Parlamento andaluz durante una intervención de la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía aprobará tres leyes --incluida la del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2026-- en su última sesión del año 2025, que se celebrará entre este miércoles, día 17, y el jueves 18.

Además de la Ley del Presupuesto, la sesión plenaria incluye los debates finales del proyecto de ley del Patrimonio de la Comunidad, así como de la proposición de Ley del Tercer Sector de acción social de Andalucía, cuya autoría es compartida por los grupos Popular, Socialista y Mixto-Adelante Andalucía.

La actividad del Pleno de la Cámara autonómica comenzará a las 10,30 horas de este miércoles con el debate final del proyecto de Ley del Patrimonio, que llegará con enmiendas de Vox en Andalucía. Seguidamente será el turno de la Proposición de Ley del tercer sector de acción social de Andalucía, texto que afrontará el debate con enmiendas de Vox.

La votación de ambos textos se producirá a continuación, antes de empezar el punto tercero del orden del día, que es el debate final del proyecto de Ley del Presupuesto de Andalucía para 2026.

Hasta este pasado viernes tenían los grupos de plazo para ratificarse en que se debatan las enmiendas parciales que no se han incorporado durante el trámite de la ponencia y del dictamen del texto que se eleva a debate del Pleno. Los grupos han presentado 2.660 enmiendas, de las que la mitad, 1.361, son de Vox en Andalucía.

El debate comenzará con la presentación del dictamen que haga el presidente de la Comisión de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social --el diputado socialista Gaspar Llanes-- o miembro de la Mesa de la Comisión en quien delegue, por un tiempo máximo de 15 minutos.

En cada agrupación del Presupuesto intervendrán los grupos parlamentarios en orden inverso a su importancia numérica por un tiempo máximo de siete minutos, excepto para la primera agrupación, relativa al Texto articulado menos los artículos 2 y 3, en la que el tiempo será de un máximo de diez minutos.

El Pleno de la Asamblea legislativa autonómica hará un paréntesis hasta las 16,00 horas una vez que concluya el debate de la tercera agrupación prevista en la ordenación del debate del Presupuesto para 2026, que se corresponde con la Sección 10, la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social.

Hasta ese momento la Cámara habrá abordado el Texto articulado y la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias. El debate del Presupuesto llegará en esta jornada hasta la sección 19, que es la correspondiente a la Consejería de Cultura y Deporte.

El jueves, día 18, la sesión se reanudará a las 9,30 horas con el debate de la sección 20, que es la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, a la que seguirán las de Industria, Energía y Minas, y de Justicia, Administración Local y Función Pública, antes de abordar el capítulo de Deuda Pública, Parlamento de Andalucía, los artículos 2 y 3 y la Exposición de Motivos y Título.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, señaló durante la Junta de Portavoces que la previsión es que la votación final del Presupuesto sea a las 12,00 horas del jueves.