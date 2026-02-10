El Parlamento celebrará el sábado 21 de febrero su jornada de puertas abiertas por el día de Andalucía

Archivo - El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, da la bienvenida al primer grupo de visitantes en la Jornada de Puertas Abiertas. (Foto de archivo). - JOAQUIN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía celebrará el sábado 21 de febrero su tradicional 'Jornada de Puertas Abiertas' en la antesala de la celebración del Día de Andalucía que se conmemora el 28 de febrero.

Según han detallado desde el Parlamento en una nota este martes, la sede de la Cámara autonómica permanecerá abierta el sábado 21 de febrero desde las 10,00 hasta las 19,00 horas, con entrada libre.

Las personas que acudan conocerán a través de una visita guiada todos los detalles patrimoniales y culturales del antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, así como de la actividad que desarrollan los diputados de los diferentes grupos parlamentarios.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, será el encargado de dar la bienvenida a los primeros visitantes, a quienes acompañará durante un recorrido que incluye espacios de un "especial valor y simbolismo" como los diferentes patios, el Salón de Plenos o la Biblioteca.

Como en anteriores ediciones, esta jornada festiva con motivo del "día grande" de los andaluces estará amenizada en varios puntos del recorrido por interpretaciones musicales y teatrales.