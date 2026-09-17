El Parlamento defiende la soberanía española sobre Ceuta y Melilla con el rechazo de la izquierda tras un agrio debate

Decenas de migrantes en la playa de El Trampolín, a 7 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de ley de Vox, apoyada por el PP-A, por la que la institución reafirma la "plena e indiscutible soberanía española" sobre Ceuta y Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, isla del Perejil, y las islas y peñón de Alhucemas. La iniciativa ha tenido un agrio debate entre los dos partidos del gobierno y los tres de la oposición, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, que la han rechazado.

El debate de la iniciativa ha sido seguido, desde la tribuna de invitados del salón de plenos, por el portavoz Vox en la Asamblea de Ceuta, Juan Sergio Redondo, acompañado por la diputada nacional por Sevilla, Reyes Romero, y la senadora por Andalucía María Pastor.

La iniciativa se ha tenido que someter a votación hasta en tres ocasiones por problemas de algunos diputados a la hora de votar con el nuevo sistema instalado en la Sala Alberto Jiménez Becerril, que es la que acoge el hemiciclo provisional. La votación ha arrojado 63 votos a favor y 41 en contra.

En virtud de la iniciativa aprobada, la Cámara ha mostrado su rechazo a cualquier "pretensión del Reino de Marruecos sobre Ceuta, Melilla o cualquiera de las plazas y lugares de soberanía española en el norte de África", que no puede ser susceptible "de negociación bilateral ni puede constituir objeto de ningún proceso de diálogo sobre su eventual transferencia" al país vecino, "ni subterfugios ni fraudes como modelos de soberanía compartida".

De igual manera, el Parlamento ha condenado "las recientes declaraciones de miembros del gobierno del Reino de Marruecos cuestionando la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y calificando territorios de plena soberanía española como territorios ocupados".

El Parlamento andaluz ha considerado que la reiteración "de reivindicaciones territoriales por miembros del gobierno marroquí resulta incompatible con los principios sobre los que se fundamenta el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 4 de julio de 1991, singularmente con el compromiso de respeto de la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de ambas partes".

La Cámara autonómica ha reafirmado que ninguna necesidad de cooperación migratoria, ningún interés económico y ninguna conveniencia diplomática "pueden justificar la aceptación, el silencio o la ambigüedad del Gobierno de España frente a reivindicaciones extranjeras sobre una parte de nuestro territorio nacional".

En defensa de la iniciativa, la diputada de Vox María Goretti Eiberle ha manifestado que la izquierda andaluza "ha dejado claro que no tiene ninguna intención en que se devuelvan todos los invasores a Marruecos" ni de exigir "respeto a nuestras fronteras". "La izquierda andaluza pertenece a la mafia de Sánchez", según ha apuntado.

Ha señalado que "no puede existir buena vecindad cuando uno de los vecinos reivindica como propio el territorio del otro y no puede considerarse plenamente respetado el principio de integridad territorial mientras miembros del gobierno marroquí sostienen públicamente que una parte del territorio español debe incorporarse al Reino de Marruecos". "La banda de Sánchez ha abandonado a Ceuta", ha indicado.

En el turno de intervenciones de los demás grupos, el portavoz del PP-A, Toni Martín, ha preguntado a los tres partidos de izquierda si "habrá algo más antidemocrático" que impedir el debate de una iniciativa de su grupo sobre Ceuta porque solo quieren "amordazar" al Parlamento. "A toda esta izquierda tan demócrata, tan defensora de la libertad y de la soberanía de este Parlamento, ahora resulta que ya no les gustan las movilizaciones en la calle", ha dicho en referencia a las concentraciones por Ceuta y ha insistido en criticar que PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía no permitieran la tramitación de la proposición no de ley del PP-A sobre Ceuta porque afectaba a competencias del Gobierno central.

"¿Cómo tienen ustedes la desvergüenza de impedir que se debata y se vote una iniciativa en la que se lamentaba la muerte de 150 personas y luego a voces se ponga uno aquí a pedir un minuto de silencio para defender y recordar y tener solidaridad con esas 150 personas? Eso es de hipócritas", ha trasladado Martín a los partidos de izquierda. Ha anunciado que su grupo va a proponer que el próximo pleno comience con una declaración institucional en la que el Parlamento lamente la muerte de personas que intentaban llegar a Ceuta, ciudad que está sufriendo el "abandono total" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Por su parte, el diputado del PSOE-A Mario Jiménez ha criticado que la diputada de Vox no haya hecho una "mínima mención" a la muerte de 150 personas en el mar cuando intentaban llegar a Ceuta, evidenciando que en ese partido no tienen "alma" y "tienen los mismos principios morales que una manada de hienas". "Si de verdad les preocupara que la patria está amenazada, cuando la patria está amenazada, todos nos ponemos detrás del Gobierno, no como han hecho ustedes, que cada vez que España tiene un problema, una situación crítica y de gravedad, se convierten en quintacolumnistas y desde atrás intentan socavar al Gobierno", ha dicho sobre Vox.

"No se puede ser más ruin", ha añadido Jiménez, quien ha acusado al PP y a la "extrema derecha" de Vox de estar buscando "que no se pueda resolver la situación de Ceuta, con toda la poca vergüenza". "No tienen ustedes vergüenza", según ha dicho Jiménez, lo que ha provocado la protesta de las bancadas de PP y Vox. Ha manifestado que "no se puede tolerar" lo que están haciendo los presidentes de las comunidades del PP, que "tienen la obligación de auxiliar y socorrer a Ceuta, el primero" Juanma Moreno, el del "corazón asín de grande".

La parlamentaria de Adelante Andalucía Inmaculada Manzano ha denunciado el "escenario de miedo, de enfrentamiento y de odio" que algunos quieren generar en Ceuta, impidiendo que personas hambrientas reciban comida. Ha manifestado que no se puede dejar a menores "abandonados", sino que tienen que ser acogidos, y el Gobierno central "tiene que responder" porque no se puede dejar a la ciudad autónoma sola afrontando una situación extraordinaria que "es responsabilidad del estado".

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha arrancado su intervención criticando la "infame intervención que acaba de hacer esta señora de apellido muy español, de Baviera", en referencia a la diputada de Vox, lo que ha provocado la protesta de la bancada de ese partido. "La hipocresía de discurso de la diputada de Vox", ha dicho Maíllo, reprochándole que no haya hecho ni una sola mención a las 150 personas que han muerto intentando llegar a Ceuta por el mar. "Hablan de invasión y el lenguaje no es inocente", ha dicho Maíllo a los diputados de Vox, que "no tienen compasión ni humanidad".