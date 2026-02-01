Parlamento inicia el nuevo período de sesiones con la comparecencia en comisión de siete consejeros y director de RTVA

Archivo - La consejera de Inclusión Social, Loles López, en una imagen de archivo de una comparecencia en la comisión. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía retoma esta semana el reinicio de su actividad ordinaria con el nuevo periodo de sesiones, que comienza este domingo, 1 de febrero, y se prolongaría hasta el 31 de julio de no ser por la prevista disolución de la Cámara autonómica por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para la celebración de las elecciones autonómicas, que se enmarcan en el primer semestre de este 2026.

Una vez que el jueves día 29 ha habido un Pleno extraordinario para abordar el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del día 18 y celebrar los debates de totalidad de cuatro proyectos de ley, la semana entrante será el retorno de las comparecencias de los consejeros en sus respectivas comisiones.

Serán siete los consejeros que rindan cuentas en comisión y a quienes se sumará el director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, que el martes abordará el tratamiento informativo del accidente ferroviario.

Además el miércoles se reunirá la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces para ordenar la actividad del primer Pleno ordinario de este periodo de actividad, previsto para los días miércoles 11 y jueves 12 de febrero.

El martes el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, informará de los proyectos e inversiones industriales de empresas en Andalucía, así como de la planificación de la red de transporte eléctrico para el periodo 2025-2030 por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En esta jornada también la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, explicará en su comparecencia la composición, estructura, objetivos y planificación del Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que se ha constituido recientemente, y desglosará el apoyo a los sectores culturales, creativos y deportivos.

INVASIÓN DE GATOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS EN DOÑANA

El miércoles la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, protagonizará una doble comparecencia para desmenuzar el balance de la coordinación autonómica por parte de Andalucía en el Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea en el segundo semestre de 2025 e informar sobre la invasión de gatos y otros animales domésticos en el Parque Nacional Doñana, a instancias del Grupo Socialista.

Este día el titular de la cartera de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, explicará la implantación de la tercera fase de la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia y del desarrollo de la Disposición Adicional vigésimo octava sobre plazas adicionales del 20% de la Ley 5/2023 de la Función Pública de Andalucía.

Ya el jueves la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, hará balance de las políticas de vivienda en Andalucía y sobre la repercusión en Andalucía de las medidas anunciadas por el Gobierno sobre el acceso a la vivienda.

La responsable de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, explicará las medidas de su Consejería contra la violencia de género y la convocatoria de subvenciones para la construcción de residencias para mayores.

La semana de actividad parlamentaria la completa la mañana del jueves el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, quien rendirá cuentas sobre el reforzamiento de la marca Andalucía en el mercado internacional y sobre el Plan de Inspección turística de Andalucía 2026.