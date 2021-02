El Parlamento insta a Junta a celebrar un funeral por víctimas del Covid cuando la vacunación sea del 70% de andaluces

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una Proposición no de Ley (PNL), presentada a iniciativa de Vox, por la que insta al Gobierno andaluz a que "una vez que se logre vacunar, al menos al 70% de los andaluces, proceda a realizar un funeral en memoria de todos los andaluces fallecidos desde el inicio de la pandemia por Covid-19". Este apartado se ha aprobado con 59 síes y 49 noes.

La iniciativa original presentada por Vox, que ha sido enmendada en diferentes aspectos a instancia de Cs, reclamaba que la Junta de Andalucía todos los viernes hiciera ondear las banderas de todos los edificios oficiales autonómicos a media asta, y que cuando no fuera posible que fueran arriadas lucieran un crespón negro. Esta petición ha sido rechazada tras recibir 38 síes, 49 noes y 21 abstenciones.

Vox reclamaba igualmente que el Parlamento de Andalucía, al comienzo de todos los plenos ordinarios o extraordinarios de este 2021, guarde un minuto de silencio en recuerdo de los españoles fallecidos por la pandemia, aspecto que se ha aprobado al existir una resolución de la Presidencia del Parlamento en ese sentido.

El diputado de Vox que ha defendido la iniciativa, Eugenio Moltó, ha reclamado la necesidad de "tener estos gestos, de mostrar el luto", por lo que ha negado que la intención de su grupo sea "patrimonializar el dolor".

Moltó, que ha reprochado a la izquierda su "alergia a la bandera de España", ha reconocido que "la pandemia se arregla con otras cosas",, por lo que ha instado "a tener un detalle" al hacer ondear las banderas a media asta.

"Tenemos que estar al lado de los familiares y amigos, no solo de aquellos que han perdido a un ser queridos, si no también de aquellos que ocupan hoy una cama de un hospital, de una UCI, o están confinados en su casa, tratando de poner freno a este maldito virus chino", sostenía Vox en su PNL originaria.

La diputada del PSOE, Mercedes Gámez, ha reclamado que los ciudadanos necesitan "respuestas y soluciones", por lo que ha reprochado a Vox que "traen hoy las banderas" tras considerar que "no es serio y parece una estrategia montada por el señor Bendodo".

Gámez ha reclamado "más inversión en sanidad, educación" y ha reprochado a la Junta "los 800 millones guardados", en referencia al superávit presupuestario del Gobierno andaluz en 2020.

La diputada socialista ha sacado a colación en un debate de banderas la polémica por la retirada de la bandera de Falange en las dependencias comunes ocupadas por los diputados no adscritos del Parlamento de Andalucía, introducida en ese caso por la ex de Vox Luz Belinda Rodríguez, para denunciar "el silencio cómplice del presidente por la bandera fascista en esta Cámara".

"Esta PNL es ruido", ha concluido afirmando Gámez.

PP: DEBATE PATOLÓGICO EN NUESTRO PAÍS

La parlamentaria del PP, Esperanza Oña, ha considerado que el debate de las banderas "es patológico en nuestro país" y ha rechazado que "Vox quiera sacar tajada de los muertos, no lo creo", al tiempo que ha expresado que "me parece mal no honrar a muertos que negamos su existencia", en referencia al Gobierno de España y su actitud con la cifra oficial de muertos, que "no acepta que su cifra no es real".

Oña, que ha instado a "tratar el tema de la bandera con naturalidad", ha sostenido que "la bandera a media asta se acepta en todas las culturas" y se ha preguntado por qué se razona que "si lo propone la derecha es que lo estamos rentabilizando". La diputada del PP ha sostenido que "he visto en el Gobierno de España falta de empatía y de sensibilidad".

El parlamentario de Cs, Emiliano Pozuelo, ha reprochado a Vox la iniciativa tras considerar que "existe una forma más eficaz de sensibilizar a la ciudadanía y es con nuestro ejemplo", actitud que en el caso de Vox ha concluido que "han colaborado muy poco".

"Ahora reconocerán con la perspectiva que da el tiempo que muchas de sus actuaciones han sido un disparate", ha esgrimido Pozuelo, quien ha enumerado en este sentido actos que ha protagonizado Vox como "el mitin de Vistalegre, las caravanas de autobuses, o el último mitín en Cataluña multitudinario". "Estas acciones suyas son muy poco coherentes con esta llamada", ha argumentado el diputado de Cs.

Emiliano Pozuelo ha corregido a Vox para recordarle que antes de que ondeen las banderas a media asta es necesario un primer paso como es que la Administración competente "primero declare el luto oficial", a lo que ha sumado acotar "la temporalidad del hecho".

Tras instar a "tener coherencia entre lo que se dice y hace", Pozo ha recordado que Vox "dio plantón oficial en el funeral oficial a los Reyes de este país".

La portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha trasladado en el inicio de su intervención que "le anticipo nuestro voto negativo", ha reprochado "la utilización de los muertos de la pandemia como arma arrojadiza para obtener rédito electoral a futuro", actitud que ha considerado "despreciable".

Nieto, que ha calificado la pandemia de coronavirus como "planetaria y devastadora", ha sostenido que "gobiernos de todos los colores se han visto ampliamente superados".

La portavoz de Adelante Andalucía ha esgrimido las diferencias con otros muertos sin que reciban un homenaje institucional, entre los que ha esgrimido las 708 personas muertas en accidentes de trabajo en 2020, 99 de ellas andaluces, o las 43 mujeres asesinadas en 2020, 9 de ellas andaluzas. "¿No son víctimas, no merecen banderas a media asta?", se ha preguntado Nieto.

Tras considerar que la PNL de Vox "a lo mejor es por mala conciencia", ha defendido que "es un dolor que no les duele a ustedes más" y ha instado a que "dejen las banderitas tranquilas, a ver si puede ser" antes de proclamar "respeto y cariño a todas las víctimas".