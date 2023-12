El Parlamento pide una Conferencia de Presidentes sobre los pactos de Sánchez y recurrir la Ley de Amnistía en el TC

SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha aprobado una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Popular con la cual reclama la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para analizar los pactos que han propiciado la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, así como aboga por que la Junta de Andalucía presente un recurso de inconstitucionalidad contra la Proposición de Ley Orgánica del PSOE para "la normalización institucional, social y política en Cataluña", conocida como la Ley de Amnistía.

La iniciativa se ha aprobado con los votos del PP, que, en algunos puntos ha recibido el apoyo de Vox, así como su abstención y su voto contrario, mientras que los grupos de la izquierda, PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, la han rechazado en su totalidad.

Con esta iniciativa parlamentaria, que supera la veintena de demandas, demanda el PP que la Junta de Andalucía exija a la Administración del Estado la convocatoria de la Conferencia de Presidentes con un orden del día sobre "el análisis de los acuerdos y pactos suscritos por los distintos partidos que sustentan al gobierno y que han sido asumidos por el presidente del Gobierno en su investidura".

La iniciativa del PP reclama "un calendario de compromisos sobre la nueva propuesta del sistema y modelo de financiación autonómica", además de su debate en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, antes de su aprobación en el Congreso y Senado.

Demanda también la Proposición no de Ley del PP crear "un fondo transitorio de compensación a las comunidades autónomas infrafinanciadas, con carácter urgente", mientras se aprueba el nuevo modelo de financiación, cuya vigencia expiró en 2014, antes de plantear "que se eleven los recursos para Andalucía hasta alcanzar la media del resto de comunidades".

Junto con el recurso de inconstitucionalidad, pide la iniciativa parlamentaria "las medidas oportunas y necesarias" en distintas instancias españolas y de la Unión Europea, "que garanticen la defensa del Estado de Derecho".

Propone el PP al Ejecutivo autonómico que reclame al Gobierno "que cese en las injerencias en el trabajo de órganos jurisdiccionales, del Poder Judicial, en la división de poderes, en su independencia", así como que "proteja la Constitución, el Estado de Derecho y la igualdad de los españoles ante la ley y la solidaridad entre los distintos territorios".

Quiere también, ante "la política errática" del Gobierno "que ocasiona permanentes y graves crisis diplomáticas", recuperar "el necesario, previo diálogo y consenso a la hora de fijar posiciones del Reino de España en política exterior, con la consulta a los partidos mayoritarios de oposición y a las comunidades autónomas".

Pide un pronunciamiento de la Asamblea Legislativa andaluza sobre "los principios que deben regir las relaciones institucionales de la Comunidad Autónoma con el Estado", que concreta en "la colaboración, cooperación, lealtad institucional y mutuo auxilio recogidos en nuestro Estatuto de Autonomía", así como que en materias compartidas como sanidad o educación haya "la deseable lealtad institucional" para así "favorecer un mejor funcionamiento de nuestro Estado Autonómico".

Además de este bloque de peticiones políticas, la Proposición no de Ley del Grupo Popular reclama otras medidas de contenido más económico, como instar al Gobierno "a modificar el Plan Estratégico de la PAC de España" con la premisa de "dar a Andalucía una PAC justa que palíe el agravio", a lo que suma reclamar del Gobierno "medidas para la grave situación de sequía que afecta a Andalucía".

Plantea también, antes de que acabe la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, que se "reconozca la singularidad andaluza debido a su déficit hídrico estructural", a lo que suma el impulso de un gran acuerdo nacional del agua y una reprogramación de los fondos europeos del mecanismo extraordinario.

La PNL del PP exige del Parlamento un pronunciamiento sobre "la unidad del sistema de la Seguridad Social", junto con la demanda al Gobierno de "preservar la unidad del sistema y el cumplimiento del mandato del artículo 41 de la Constitución, y a garantizar, dentro del marco del Pacto de Toledo y el diálogo social, el mantenimiento del principio de caja única de la Seguridad Social".

También reclama del Estado una financiación al 50% del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia en Andalucía, como recoge la normativa estatal "y como ha pactado para el País Vasco", junto con "una revisión exhaustiva" del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ahí se incluya, como criterio de reparto de los fondos, el número de víctimas de violencia de género de cada Comunidad, además de que la Cámara autonómica exprese "su posición contraria" ante "el agravio" del traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a solo dos comunidades (País Vasco y Navarra).

La defensa de la iniciativa del PP la ha asumido el diputado José Ramón Carmona, quien la ha justificado con la aspiración de que "no se siga perjudicando a nuestra tierra, de eso se trata", convencido de que "los agravios a Andalucía son una constante desde que Pedro Sánchez es presidente", aunque ha afirmado que "en España existen hechos singulares y Andalucía los respeta", para precisar que Andalucía aceptará que "se permita la diversidad, pero no permitirá la desigualdad".

PSOE: 40 DE LAS 44 PNL SON PARA CONFRONTAR CON PEDRO SÁNCHEZ

En el turno de posicionamiento de los grupos, la portavoz adjunta del PSOE-A María Márquez ha comenzado criticando que "40 de las 44 proposiciones no de ley que ha presentado el PP-A desde que tiene mayoría absoluta" en el Parlamento andaluz han sido "para confrontar con Pedro Sánchez", tras lo que ha pedido a los 'populares' que "trabajen un poquito" y se esfuercen para no pedir constantemente a otra administración que haga lo que la Junta no realiza.

De igual modo, ha censurado que, "en vez de asumir con madurez democrática la investidura" de Pedro Sánchez, los 'populares' han montado "un berrinche y 100 manifestaciones en un día" contra el Gobierno del líder socialista en vez de concederle 100 días de gracia, tras lo que ha sentenciado que "todo el mundo" sabe que los representantes del PP "no se manifiestan para defender a España, sino que se revuelven porque no tienen el poder". "Esa es la realidad", ha zanjado la portavoz socialista.

La diputada de Vox Cristina Jiménez ha manifestado que España cuenta con un "Gobierno despótico que avanza a galope hacia un golpe de estado" y que utiliza la Constitución como "coartada" para controlar el poder judicial y "romper los contra poderes" fundamentales en democracia. Ha indicado que el estado de las autonomía se está convirtiendo en un "banquete de buitres", mientras se está desterrando la igualdad entre españoles y se pone" en peligro" la unidad del estado.

La portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez Corona, ha percibido la PNL como "un delirio, un batiburrillo de solicitudes absurdas", antes de recordar al PP-A que "gobiernan con mayoría absoluta". Ha calificado como una falacia la afirmación de que el PP sea un partido de orden constitucionalista por cuanto los ha llamado "herederos del régimen anterior, que aprobaron la Constitución arrastrando los pies" y ha concluido que "cuando se es constitucionalista se respeta el resultado electoral".

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha calificado la PNL como "un batiburrillo" para que "confrontemos un poquito con el Gobierno de Madrid por la amnistía", mientras ha recriminado al PP su andalucismo, que ha descrito como "una campaña contra Pedro Sánchez y los catalanes", al tiempo que ha advertido a la Junta de Andalucía por su gestión por cuanto "11 de los 15 barrios más pobres de España están en Andalucía".