El Parlamento prevé un pleno el 23 de julio en el que podría abordarse la nueva Mesa y designación de senadores

Sesión constitutiva del Parlamento de la XIII legislatura - María José López - Europa Press

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz prevé celebrar un pleno el jueves 23 de julio en el que se elegirá a los miembros de la Diputación Permanente y se procederá a la modificación de las comisiones permanentes legislativas para su adaptación al nuevo Consejo de Gobierno, mientras que también podría abordarse la modificación de la composición de la Mesa de la Cámara y la designación de los nueve senadores en representación de la comunidad.

La Mesa de la Cámara ha celebrado este miércoles una reunión para abordar la celebración de este primer pleno "de trámite", acordando que, en principio, se incluyen los asuntos relativos a miembros de la Diputación Permanente y comisiones, sin descartarse lo relativo a senadores y modificación de la Mesa, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Han precisado que el orden del día definitivo quedará cerrado en la Mesa de la próxima semana y posterior reunión de la Junta de Portavoces, que será la que lo apruebe.

Los senadores que tiene que designar el Parlamento, en función del resultado de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, son un total de nueve, de los que cuatro corresponderán al PP-A; tres al PSOE-A, y dos a Vox. En un principio, al PP-A le correspondían cinco y a Vox, uno, pero, en virtud del acuerdo de gobierno que han firmado, los 'populares' ceden uno a sus nuevos socios.

Lo mismo ocurre con la Mesa del Parlamento, ya que en virtud de ese acuerdo de gobierno, el PP-A cede a Vox la vicepresidencia primera de la Mesa, actualmente ocupada por la 'popular' Ana Mestre.

La Mesa está compuesta actualmente por cinco miembros del PP-A y dos del PSOE-A, mientras que Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía cuentan con presencia a través de un vocal, con voz pero sin voto.

La modificación de la Mesa para que Vox ocupe la vicepresidencia primera o para abordar, si se diera el caso, algún otro cambio en la misma, tendrá que aprobarse por el Pleno, algo que podría ocurrir el día 23 de julio.

Asimismo, en caso de que se procediera a la elección se los senadores por la comunidad, con anterioridad tendría que reunirse la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo y Peticiones para que comparezcan en ella los candidatos a senadores que no sean diputados de la Cámara andaluza, para que dicha comisión se pronuncie sobre su idoneidad.

La sesión plenaria del día 23, la primera tras el debate de investidura del presidente de la Junta celebrado la ultima semana de junio, comenzará con la lectura del informe de la Diputación Permanente sobre los asuntos conocidos y tratados desde la disolución del Parlamento hasta la constitución de la XIII legislatura.