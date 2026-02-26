El Parlamento rechaza crear un grupo para la "reconstrucción" de Andalucía tras el temporal solicitado por el PSOE-A

La diputada del PSOE-A Irene García interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos del PP-A y Vox, la iniciativa del Grupo Socialista para solicitar "la creación de un grupo de trabajo sobre la reconstrucción de Andalucía, en el seno de la comisión competente en materia de Presidencia", tras las consecuencias generadas por la serie de borrascas que han pasado por la comunidad autónoma en las primeras semanas del año.

La iniciativa socialista, que ha defendido ante el Pleno la diputada del PSOE-A Irene García, ha contado con los votos a favor de los grupos Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, si bien no ha salido adelante por los votos en contra del PP-A, que cuenta con mayoría absoluta en esta legislatura, y que ha justificado dicho posicionamiento alegando que ya no daría "tiempo" de activar este grupo de trabajo habida cuenta de que las próximas elecciones andaluzas están previstas para el mes de junio, y unos dos meses antes debe quedar disuelto el Parlamento.

Con esta iniciativa, el PSOE-A proponía que comparecieran en dicho grupo de trabajo "miembros del Consejo de Gobierno, representantes institucionales, entidades locales, agentes sociales y económicos, organizaciones del tercer sector y personas expertas en protección civil, infraestructuras críticas, adaptación al cambio climático, servicios públicos esenciales y cohesión territorial sobre el impacto de las emergencias climáticas recientes".

Además, el PSOE-A quería con dicho grupo de trabajo "analizar de manera exhaustiva el impacto de las emergencias climáticas recientes en Andalucía, evaluando los daños personales, económicos, sociales, territoriales y medioambientales producidos, con especial atención a los municipios más afectados".

"Evaluar la eficacia, suficiencia y grado de ejecución presupuestaria de las medidas adoptadas por las distintas administraciones públicas, así como identificar posibles deficiencias, retrasos o carencias en la respuesta institucional", era otra de las ideas que el Grupo Socialista trasladaba para abordar en dicho grupo de trabajo.

Además, desde el PSOE-A proponían con esta iniciativa "examinar los mecanismos de coordinación interadministrativa activados durante las emergencias, proponiendo mejoras normativas y operativas que garanticen mayor agilidad, transparencia y eficacia en futuras situaciones de crisis".

POR UN "PACTO ANDALUZ POR LA RECONSTRUCCIÓN"

También, "formular propuestas normativas concretas, medidas presupuestarias con memoria económica estimadas y recomendaciones de planificación estratégica que permitan articular un Pacto Andaluz por la Reconstrucción con dotación financiera suficiente, calendario de ejecución y mecanismos de seguimiento".

Otras reivindicaciones socialistas eran las de proponer con este grupo de trabajo "la creación de instrumentos permanentes de prevención y respuesta ante emergencias, incluyendo fondos de contingencia, protocolos de actuación y sistemas de evaluación periódica", y "elaborar, con carácter inmediato y urgente, un informe final con conclusiones y recomendaciones que será elevado al Pleno del Parlamento para su debate, aprobación y seguimiento, incorporando un sistema de evaluación del grado de cumplimiento de las medidas acordadas".

El PSOE-A proponía que este grupo de trabajo se constituyera "formalmente en el plazo máximo de siete días desde la aprobación" de dicha iniciativa por el Pleno del Parlamento.

PP-A: NO DARÍA TIEMPO DE CONSTITUIR EL GRUPO DE TRABAJO

En el turno de intervenciones de los grupos, el diputado del PP-A Erik Domínguez ha reprochado a la portavoz socialista que no haya mencionado al Gobierno de España "ni una sola vez", y que "impute toda la responsabilidad" a la Junta de Andalucía, que "evidentemente tiene que hacer sus deberes", pero al igual que "todas las administraciones", según ha subrayado.

Además, ha defendido que la "anticipación" es "santo y ceña" del Gobierno de Juanma Moreno, que creó la Agencia de Emergencias de Andalucía para "centralizar esos servicios para cuando llegasen esos casos", y ha afeado al PSOE-A que "votó en contra" de esa iniciativa.

Finalmente, el representante del PP-A ha cuestionado la "eficacia" de este grupo de trabajo que pide el PSOE-A teniendo en cuenta que "no va a dar tiempo ni siquiera de ponerlo en marcha" porque "quedan como máximo dos meses de legislatura", porque el Parlamento "debe disolverse en abril" como muy tarde para que las próximas elecciones sean en junio, cuando tocan, según ha remarcado.

Por su parte, la diputada de Vox Montserrat Cervantes Llort, quien ha recriminado al Grupo Socialista la iniciativa al señalar que "no tienen vergüenza" por sus "130 juicios de corrupción pendientes", ha rechazado participar y ha considerado que "si hay que reconstruir Andalucía que se ejecute el Presupuesto". Ha sostenido que "prevenir significa hacer obras, infraestructuras, encauzar, embalsar", y ha argumentado que "tras el barro ha quedado al descubierto la falta de ejecución".

Ha argumentado que "las emergencias no se gestionan con comunicados, se gestionan con recursos", y ha criticado que frente a un presupuesto de 16 millones como Fondo de Contingencia en el Presupuesto 2026, Vox en Andalucía propuso elevarlo a 160 millones y así "multiplicarlo por 10". "Negaron 160 millones y los andaluces sufrieron las consecuencias", ha remachado sus críticas, antes de ironizar con los resultados de un grupo de trabajo que "va a dejar un informe encima de la mesa".

Por último, la portavoz adjunta del Grupo Por Andalucía, Alejandra Durán, ha sostenido que "los estragos podrían haberse minimizado de haber actuado antes", aunque ha reconocido que "el Plan Andalucía Actúa está bien", así como ha aceptado que "las tragedias no se pueden evitar, pero se pueden aminorar los daños con un plan de acción preventivo", antes de criticar al Gobierno del PP como "depredador" en tanto que "ha negado el cambio climático".

Ha abogado por un "exceso de protección antes que poner en peligro a los ciudadanos, y ha calificado de "insuficientes" los 1.780 millones que ha anunciado el Gobierno andaluz como dotación del Plan Andalucía Actúa.