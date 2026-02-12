El Parlamento rechaza el modelo de financiación propuesto por el Gobierno y pide a la Junta a recurrirlo si prospera

Archivo - Pleno del Parlamento de Andalucía - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha rechazado este jueves la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica presentada por el Gobierno central, por "su carácter regresivo e injusto, ya que consagra el principio de ordinalidad, con mayor financiación por habitante a las comunidades autónomas con mayor nivel de renta per cápita".

Así se recoge en una proposición no de ley del PP-A que ha sido aprobada en su totalidad. El PSOE-A y Por Andalucía la han rechazado, mientras que ha tenido apoyos puntuales de Vox y grupo Mixto-Adelante Andalucía.

La Cámara ha instado al Gobierno de España a que inicie una negociación con todas las comunidades autónomas de régimen común en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para abordar un nuevo modelo de financiación autonómica que pueda ser acordada entre el estado y el conjunto de regiones "y no de manera bilateral".

En el caso de el Gobierno de España continúe con la tramitación de su propuesta sobre nuevo modelo de financiación "sin el concurso del resto de comunidades autónomas de régimen común", se ha instado a la Junta que "utilice las vías jurídicas a su disposición para su impugnación, al ser totalmente contrario a los principios de igualdad y solidaridad que debe sustentar cualquier sistema de financiación".

Se ha reclamado que el nuevo modelo de financiación autonómica garantice, ante todo, "el principio de igualdad, en el que cada ciudadano pueda recibir los servicios públicos con el mismo nivel de calidad con independencia de su capacidad económica y con independencia de la capacidad económica del territorio en el que resida, igualando para ello la financiación por habitante ajustado en todas las comunidades".

Se ha instado al Gobierno de España a que apruebe, mientras no haya un nuevo modelo de financiación autonómica, un fondo transitorio de nivelación para "corregir el desequilibrio financiero que sufren cuatro comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, por el funcionamiento del vigente sistema".

En defensa de la iniciativa, el diputado del PP-A Pablo Venzal ha señalado que el modelo de financiación autonómica no puede concebirse como un instrumento sometido a coyunturas políticas "ni como una herramienta al servicio de acuerdos bilaterales que alteren los equilibrios del sistema común, sino como una verdadera política de estado, orientada al interés general, al fortalecimiento de la cohesión territorial y a la preservación del principio constitucional de solidaridad".

Sobre la nueva propuesta de reforma del sistema de financiación presentada por el Ministerio de Hacienda, ha indica que "adolece de importantes deficiencias estructurales": "Lejos de abordar con profundidad los problemas acumulados del modelo vigente, particularmente en lo relativo a la suficiencia financiera, la nivelación horizontal, la nivelación vertical y la solidaridad interterritorial, la propuesta mantiene un planteamiento continuista que introduce modificaciones parciales, sin acometer una reforma integral capaz de corregir los desequilibrios existentes".

"El sistema tiende a beneficiar en mayor medida a aquellas comunidades con mayor capacidad económica, ampliando la brecha entre territorios y comprometiendo la equidad en la prestación de los servicios públicos", según Venzal, que ha apuntado que este enfoque conduce a "la aplicación de resultados compatibles con el principio de ordinalidad, aun cuando este no se recoja expresamente en la propuesta".