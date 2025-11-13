El Parlamento rechaza las propuestas de Vox de rebajas fiscales para "proteger" a jóvenes y familias

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha rechazado este jueves, con los votos de PP-A, PSOE-A, Por Andalucía y grupo Mixto-Adelante Andalucía, una proposición no de ley de Vox en la que se reclamaba al Gobierno andaluz un paquete de rebajas fiscales para "proteger" a jóvenes y familias.

En la iniciativa, defendida por la diputada de Vox Alejandra Jiménez, se instaba a la Junta a impulsar la reducción en 0,5 puntos la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), adaptándola a la capacidad económica real de las familias andaluzas, y a impulsar la ampliación de las deducciones autonómicas en el IRPF por nacimiento, adopción y gastos educativos (comedor, material escolar, aula matinal, uniformes), así como a eliminar límites de renta para ampliar beneficiarios.

Otra demanda era que la Junta promoviera la reducción de los tipos generales del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), y actualice al mercado los umbrales de los tipos reducidos para jóvenes, familias numerosas y personas con discapacidad, de forma que puedan aplicarse de manera efectiva, mientras se avanza en la bonificación de la cuota el 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para compra de vivienda habitual.

Asimismo, se demandaba que el Ejecutivo autonómico impulsara la aprobación de tipos reducidos de ITP y AJD para la adquisición de inmuebles destinados a centros de trabajo o negocios, con el objetivo de impulsar la implantación y consolidación de empresas en Andalucía.

Otra petición a la Junta es que impulsara la ampliación de la cuota cero para autónomos, manteniendo la bonificación mientras los ingresos no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), e introducir incentivos fiscales por contratación y conciliación para autónomos con menores a cargo.

En la iniciativa de Vox, también se pedía al Gobierno autonómico que realizara las modificaciones necesarias a fin de eliminar los tributos propios de la Junta, incluido el canon del agua y los denominados impuestos ecológicos, sustituyéndolos por una gestión eficiente del gasto público.

Se pedía además al Ejecutivo "suprimir entes y organismos duplicados de la administración paralela andaluza, reorientando sus recursos a la economía productiva y a la rebaja de la presión fiscal".

Asimismo, se instaba a la Junta a demandar al Gobierno central que llevara a cabo de manera urgente una "bajada masiva de impuestos y una reducción drástica del gasto político impodructivo, de modo que se alivie fiscalmente a trabajadores, autónomos y empresas, y se inicie un proceso de reindustrialización y crecimiento económico, con el impulso de la vivienda en propiedad, para devolver la prosperidad y estabilidad a España".

Vox instaba también a la Junta a pedir al Gobierno central que impulse la "modificación de la normativa básica laboral y de extranjería para garantizar la prioridad nacional en el acceso a ayudas, programas y políticas de inserción laboral, y evitar que personas en situación irregular sean priorizadas sobre los jóvenes andaluces".