El Parlamento rechaza con los votos del PP-A la PNL del PSOE-A para urgir "medidas" contra la lengua azul en Andalucía

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del Parlamento andaluz ha rechazado este lunes, con los votos de la mayoría absoluta del PP-A, la proposición no de ley (PNL) registrada por el Grupo Socialista para reclamar a la Junta la adopción de "medidas urgentes" contra la lengua azul en la comunidad autónoma.

La iniciativa ha contado con el respaldo de los diputados de Vox y Por Andalucía, y planteaba que el Parlamento instase al Gobierno andaluz a "reforzar de forma urgente las medidas de prevención general en todas las explotaciones de ovinos, caprino y bovino", y de "vigilancia y control en las explotaciones ganaderas afectadas por la lengua azul, incluyendo la adquisición acelerada y distribución de vacunas contra todos los serotipos en circulación"; en concreto, los serotipos 3, 4, "y, en caso necesario, 9".

La PNL rechazada llamaba también a la Junta a "autorizar la adquisición y distribución de vacunas por parte de cooperativas, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Asaja y las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG), en condiciones equivalentes a las previstas para dichas agrupaciones, garantizando la inmunización rápida y efectiva del ganado".

"Aumentar de forma significativa las ayudas económicas a las ADSG, dotándolas de recursos suficientes para reforzar su capacidad de actuación, contratar personal veterinario y administrativo, adquirir material y equipos necesarios para la vacunación masiva y el control de la enfermedad", era otra de las reclamaciones de esta iniciativa, que también quería que el Parlamento instase a la Junta a "activar de inmediato ayudas económicas para los ganaderos afectados por rebrotes y nuevas detecciones".

En concreto, el Grupo Socialista proponía que dichas ayudas económicas incluyan "subvenciones del 100% para la compra de vacunas contra los serotipos 3, 8 y otros que pudieran detectarse", así como "ayudas directas para compensar pérdidas económicas derivadas de mortalidad, reducción de producción y gastos veterinarios, siguiendo el modelo aplicado en 2024, con pagos previstos en 2026", y "ayudas a gastos de prevención".

Otras reivindicaciones dirigidas a la Junta que planteaba esta PNL eran las de "aprobar medidas de emergencia mediante acto administrativo, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en atención a la urgencia y gravedad del riesgo sanitario", y "publicar de manera oficial el listado de beneficiarios de las ayudas a través de bases de datos administrativas para agilizar su tramitación y concesión".

Asimismo, el Grupo Socialista quería con esta iniciativa instar al Gobierno andaluz a "lanzar una campaña de información y sensibilización, con participación activa de UPA, COAG, Asaja, Cooperativas Agroalimentarias y ADSG dirigida a los ganaderos sobre la importancia de la vacunación y de la aplicación de medidas higiénico-sanitarias preventivas".

También, que la Junta tome medidas "de prevención y lucha contra el mosquito del género 'Culicoides'"; que amplíe "económicamente las ayudas al sector ganadero para aumentar la asistencia técnica y veterinaria", y que implemente "todas las actuaciones anteriores con carácter prioritario, en el marco de una colaboración público-privada que involucre a las organizaciones profesionales agrarias --UPA, COAG y Asaja--, cooperativas y ADSG".

DEFENSA DE LA INICIATIVA

En la exposición de motivos para justificar la presentación de esta iniciativa, que en la comisión ha defendido la parlamentaria Ana María Romero, el Grupo Socialista subraya que la lengua azul es "una enfermedad vírica no contagiosa, transmitida por vectores --mosquitos del género 'Culicoides'--, que afecta de manera grave al ganado ovino, caprino y bovino".

Su "impacto económico es significativo debido a las pérdidas directas por mortalidad, la reducción de la producción, los costes sanitarios y las restricciones comerciales derivadas", advierte la iniciativa socialista.

En esa línea, la PNL subraya que "los cuadros clínicos observados en explotaciones andaluzas han presentado elevadas tasas de mortalidad en ovino, sintomatología grave en caprino y pérdidas productivas notables en bovino, ocasionando importantes perjuicios económicos y sociales para las zonas rurales afectadas".

"La experiencia previa de 2024 --en la que se aprobaron ayudas directas a los ganaderos para paliar los daños ocasionados por brotes del serotipo 3-- ha evidenciado la necesidad de una estrategia más integral, rápida y coordinada, donde la colaboración público-privada con entidades como UPA, COAG, Asaja, Agroalimentarias y ADSG sea un pilar central", sostenía el Grupo Socialista para justificar la presentación de esta PNL.

Finalmente, la iniciativa subrayaba que "la jurisprudencia del Tribunal Supremo avala la adopción de medidas excepcionales mediante acto administrativo cuando concurren circunstancias de grave riesgo sanitario y urgencia, como es el caso presente", y, "en este marco, se considera imprescindible reforzar los mecanismos de prevención, vigilancia y control, así como articular un plan de apoyo económico eficaz y ágil que permita a los ganaderos afrontar las consecuencias de esta crisis sanitaria".

PP-A ACUSA AL PSOE-A DE "MANOSEAR" LA LENGUA AZUL PARA "ARAÑAR" VOTOS

En el turno de posicionamiento de los grupos, la parlamentaria del PP-A Araceli Cabello ha comenzado enviando la "solidaridad" de su partido hacia los ganaderos afectados por la lengua azul, y ha valorado el "buen trabajo" que, en materia de sanidad animal, se lleva a cabo por parte de la Consejería de Agricultura, y la colaboración público-privada que promueve la Junta y con la que "se está consiguiendo erradicar enfermedades" que estaban instaladas en la comunidad, según ha destacado antes de matizar que, de todos modos, "se tiene que seguir trabajando con la lengua azul, y en la misma línea en lo que es la gestión en momentos de crisis", ha añadido.

Dicho esto, la diputada 'popular' ha afeado al PSOE-A la "crítica continua" que realiza a la forma como está "contestando" la Consejería de Agricultura "a la incidencia" de la lengua azul, y ha acusado a los socialistas de estar "manoseando un tema que es muy sensible y doloroso" para "arañar algunos votos", según ha denunciado antes de apelar al Grupo Socialista a aceptar una enmienda de modificación que el Grupo Popular ha planteado a esta PNL, pero que desde el PSOE-A han rechazado.

Por su parte, el parlamentario de Vox Alejandro Hernández ha explicado que su grupo se ha reunido con ganaderos afectados por la lengua azul y está "en contacto" con ellos, quienes les van "informando de la evolución de la enfermedad", al tiempo que ha opinado que la Junta de Andalucía "no ha aprendido de los errores del año pasado" y "no ha liderado la lucha contra la lengua azul", que ha pasado a ser una "enfermedad estructural" en la región, según ha advertido antes de apostillar, además, que el ministro de Agricultura, Luis Planas, "tampoco se puede poner ninguna medalla al respecto".

Finalmente, el diputado de Por Andalucía Juan Antonio Delgado ha sostenido que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "va tarde y mal" en esta materia, acordando "ayudas a cuentagotas" y con una "burocracia interminable", mientras que "el virus sigue propagándose y el ganadero pagando las facturas", según ha advertido antes de señalar que la iniciativa socialista plantea "medidas que suenan muy bien", pero a los representantes del PSOE-A habría que "preguntarles dónde estaban cuando gobernaban, porque el campo andaluz lleva décadas como moneda de cambio del bipartidismo", según ha denunciado para concluir.