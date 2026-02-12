El Parlamento reclama al Gobierno central medidas eficaces contra el narcotráfico tras una política "errónea"

Archivo - Narcolancha intervenida por la Guardia Civil en Conil, cargada con garrafas de gasolina y hachís - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PP-A en la que se demanda al Gobierno central medidas eficaces en la lucha contra el narcotráfico en Andalucía tras la "errónea" política que se ha llevado a cabo hasta ahora.

La iniciativa ha contado con el apoyo de Vox en su totalidad y con la unanimidad de la Cámara en los puntos relativos al respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. PSOE-A ha rechazado el resto de la proposición no de ley, que sí ha contado con apoyos parciales de Por Andalucía y grupo Mixto-Adelante Andalucía.

Se ha pedido al Gobierno central que modifique de manera urgente su política exterior y de cooperación internacional en materia de lucha contra el narcotráfico, "ante el fracaso del actual modelo de alianzas y colaboración, especialmente con Marruecos, la ruta del Sahel y África oriental, o Perú, Colombia y Venezuela", y que promueva activamente en el seno de la Unión Europea "el diseño de una nueva hoja de ruta europea contra el tráfico de drogas".

También se ha reclamado que el Ejecutivo nacional promueva en las Cortes Generales de manera urgente una reforma de derecho sustantiva y procesal para reforzar "la lucha contra el narcotráfico, con el fortalecimiento de la Fiscalía Especial Antidroga"; el refuerzo de las competencias de la Audiencia Nacional, y el impulso decidido de la investigación patrimonial, priorizando el decomiso de bienes y activos como instrumento para el desmantelamiento de las estructuras financieras de las redes criminales.

La Cámara ha demandado "paliar de manera urgente el grave déficit estructural de jueces y magistrados que padece Andalucía", con la creación inmediata de nuevas unidades judiciales y plazas de magistrados, la implantación de juzgados y secciones especializadas en la lucha contra el narcotráfico y el refuerzo de las plantillas judiciales y fiscales, especialmente en las zonas con mayor presión delictiva vinculada a esta actividad criminal.

Otra demanda al Gobierno es aumentar de manera urgente y sustancial la dotación de medios materiales, técnicos y tecnológicos de las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Andalucía dedicadas a la lucha contra el narcotráfico, especialmente en lo referido a radares costeros, escáneres de contenedores de alta capacidad, sensores costeros acústicos e inteligentes, vehículos terrestres, embarcaciones de alta velocidad, patrulleros oceánicos, helicópteros y aviones de patrulla marítima.

Asimismo, el Parlamento ha expresado "su reconocimiento y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ante la situación de abandono y falta de respaldo institucional que vienen padeciendo" y ha instado al Gobierno central al reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo, a la culminación efectiva de la plena equiparación salarial y a la garantía de una jubilación digna a su nivel de exigencia profesional.

Otra petición es que el Ejecutivo nacional restaure o cree unidades especializadas antidroga que sustituyan a la desmantelada OCON-Sur, dotándolas de financiación suficiente, personal estable, estructura permanente y capacidad operativa real, especialmente en zonas fronterizas y de alto riesgo como el Campo de Gibraltar, con el objetivo de intensificar la persecución de las redes criminales y reforzar la seguridad ciudadana.

Otra medida es crear una unidad marítima y fluvial específica de la Guardia Civil que refuerce los servicios de vigilancia, control e intervención en la desembocadura del río Guadalquivir, por tratarse de uno de los principales puntos de entrada y tránsito de drogas en Andalucía y en el conjunto del territorio nacional.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

En defensa de la iniciativa, la diputada del PP-A Mónica Morales ha denunciado el "abandono total" de Andalucía por parte del Gobierno central en materia de seguridad. "Sigue la presencia masiva de narcolanchas, cuestión que es denunciada por los efectivos de la Guardia Civil que se enfrentan a la violencia y a los sofisticados medios con los que operan los narcotraficantes", ha señalado.

Es clara la "impunidad de las redes de narcotráfico y tráfico de seres humanos, y la falta de medios para combatirlas", según ha señalado, apuntando que sigue siendo "palmaria la situación de indefensión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la falta de medios materiales y personales, lo que supone la vulnerabilidad y peligrosidad con la que trabajan unos servidores públicos a los que el Ministerio del Interior margina y maltrata sin justificación alguna".

Por su parte, la diputada del PSOE-A Rocío Arrabal ha lamentado que el PP-A "utilice a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para intentar sacar rédito electoral, a costa de las tragedias, y no es nada nuevo". Ha señalado que la lucha contra el narcotráfico debería de ser algo "que nos uniera a todos y que saliéramos de la confrontación". Ha preguntado "dónde están las propuestas competencias de la Junta" y la oficina andaluza antidroga que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "prometió cuando era candidato en 2018". "¿Van a trabajar o solo confrontar?", ha preguntado a la Junta.

La diputada de Vox Ana María Ruiz ha manifestado que desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno central, "la delincuencia en España no ha dejado de crecer" y, 2017 y 2024, el tráfico de drogas ha aumentado "un 66% en España y en Andalucía". "Hablamos del crimen organizado, de mafias cada vez más violentas, mejor armadas y más impunes; las organizaciones criminales que operan en nuestras costas y ríos actúan hoy con una brutalidad e impunidad que no hemos visto nunca", ha indicado Ruiz, lamentando que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado tengan que trabajar "en inferioridad de condiciones".

El diputado de Por Andalucía Juan Antonio Delgado ha manifestado que la iniciativa del PP-A es echar "más gasolina al fuego": "Nada nuevo, cero análisis de por qué cuarenta años después, no solo el narcotráfico no ha desaparecido ni está más débil, sino que está más fortalecido y que amenaza más a la sociedad". Ha acusado al PP-A de echar solo la "culpa" al Gobierno central, cuando se puede luchar también contra el narcotráfico desde las competencias autonómicas.

El portavoz de grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha pedido abordar el problema del narcotráfico de una manera integral y ha dicho que le preocupa que, en tiktok, "dos delincuentes en una narcolancha haciendo el tonto" subieran un vídeo bailando y que tuviera millones de visitas y decenas de "miles de me gusta y de comentarios jaleándolos y diciendo que son unos máquinas". "No podemos permitir que haya una sensación de impunidad, que se transmita la sensación de que tú puedes meterte en este mundo y no pase absolutamente nada", ha dicho.