El Parlamento reclama al Gobierno un plan de actuación urgente en infraestructuras hídricas con votos de PP-A y Vox

La parlamentaria del Grupo Popular Berta Centeno, este jueves en el Pleno del Parlamento durante la defensa de la PNL. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Popular con la que reclama al Gobierno la puesta en marcha de un plan de actuación urgente sobre infraestructuras hídricas en Andalucía con la que reclama la reactivación de 83 actuaciones repartidas entre las ocho provincias.

La iniciativa ha recibido luz verde con los votos favorables del grupo proponente, al que se ha sumado Vox en Andalucía, mientras que ha cosechado el rechazo del Grupo Socialista, así como la abstención de Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.

La defensa de la iniciativa la ha ejercido la parlamentaria del Grupo Popular Berta Centeno.

Insta al Ejecutivo nacional el texto aprobado a que, ante su manifiesta "parálisis y dejación de funciones, desde el año 2018 al vigente 2025, en todo lo referido a planificación, diseño y ejecución de infraestructuras hídricas declaradas de interés general del estado pendientes en Andalucía y demás medidas complementarias en materia de agua de su competencia, proceda a la aprobación y puesta en marcha de un plan de actuación urgente con una cronología de ejecución cierta y sin dilaciones".

Asimismo, se reclama que el plan esté dotado "de los recursos financieros plurianuales y suficientes para la ejecución de todas y cada una de las infraestructuras hidráulicas, incluyendo las demás actuaciones en política de agua que viene reclamando" la Junta.

En la exposición de motivos de la iniciativa se indica que frente al esfuerzo del Gobierno andaluz por acometer obras y tomar medidas ante la sequía que padece Andalucía, es "constante la falta de ejecución y el retraso en las infraestructuras hidráulicas de competencia estatal" en la comunidad.

"Esa inacción estatal no solo retrasa proyectos estratégicos, sino que exige a la administración autonómica asumir costes compensatorios para garantizar el abastecimiento", según el PP-A, que considera urgente reclamar al Ejecutivo nacional "la inmediata ejecución, financiación y culminación de las infraestructuras hidráulicas estatales pendientes en Andalucía, así como una política de estado coherente y proporcionada con las necesidades reales" de la comunidad.

"La correcta coordinación entre administraciones y el cumplimiento efectivo por parte del estado de sus compromisos, es condición imprescindible para una gestión del agua eficiente y equitativa", según el PP-A.