El Parlamento reelige a Arenas, Díaz y Espadas y designa a Montero, Zancajo y Aguirre como senadores por la comunidad

Susana Díaz conversa con Javier Arenas, este jueves durante el Pleno del Parlamento, al que también han acudido Juan España y Áñvaro Zancajo, ambos en la imagen - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha designado este jueves a los nueve senadores por la comunidad autónoma, tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

Cuatro senadores son del PP-A; tres, del PSOE-A, y dos de Vox. Al PP-A le correspondían, en función de los resultados electorales, cinco senadores, pero ha cedido uno a Vox, en virtud del acuerdo de gobierno entre ambas formaciones.

Por el PP-A, ha sido elegidos senadores por la comunidad el expresidente del partido Javier Arenas --quien ya ocupa este puesto en la Cámara alta--; el expresidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y los exparlamentarios Francisco Javier Oblaré y Virginia Pérez.

Por parte del PSOE-A, han sido elegidos la actual secretaria general del partido, María Jesús Montero, y sus antecesores en dicho cargo Susana Díaz y Juan Espadas, que repetirán así como senadores por designación autonómica.

En cuanto a Vox, se estrenan como senadores el periodista Álvaro Zancajo (que deja de ser miembro del consejo de administración de la RTVA) y la hasta ahora directora de la Oficina de la Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla, María Pastor.

La elección por el Pleno se ha producido después de que los recién designados senadores comparecieran ayer miércoles como aspirantes --salvo Jesús Aguirre y María Jesús Montero por ser parlamentarios autonómicos-- ante la comisión consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento, que declaró la idoneidad de todos ellos.

Jesús Aguirre dejará su escaño por Córdoba para centrarse en su nueva responsabilidad como senador y será sustituido en la Cámara andaluza por la actual concejala en el Ayuntamiento de Lucena Miriam Ortiz López de Ahumada.

La votación en el Pleno se ha llevado a cabo por llamamiento de los diputados, que han depositado papeleta en urna.

Los que han obtenido más votos han sido los senadores propuestos por el PP-A, con un total de 98; los del PSOE-A, 83, y los de Vox, 65 votos.