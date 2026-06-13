El Parlamento tuvo que celebrar cuatro votaciones para la investidura de Susana Díaz como presidenta andaluza en 2015

Vista general de la sesión constitutiva de la XIII legislatura en el Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, 13 de junio, se cumplen once años de la toma de posesión de la socialista Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía de la décima legislatura, cargo para la que fue investida tras cuatro votaciones que se llevaron a cabo en el Pleno del Parlamento andaluz, toda vez que en tres de ellas no consiguió los votos necesarios para ser reelegida como jefa del Ejecutivo andaluz tras las elecciones autonómicas que se celebraron el 22 de marzo de 2015.

En aquellos comicios, el PSOE-A que entonces lideraba Susana Díaz --que fue investida por primera vez como presidenta de la Junta en septiembre de 2013 tras la dimisión de José Antonio Griñán-- fue la fuerza más votada con 1.411.755 votos que le proporcionaron 47 escaños, ocho menos de los 55 que otorgan mayoría absoluta en el Parlamento andaluz.

De esta manera, la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta en la décima legislatura fue posible merced al acuerdo que el PSOE-A acabó alcanzando con Ciudadanos (CS), partido que, de este modo, terminó votando a favor de la candidatura de la secretaria general del PSOE-A en la cuarta votación que para su investidura se celebró en el Parlamento entre los meses de mayo y junio de 2015.

Esta efeméride coincide este año en el tiempo con el proceso actualmente abierto para una nueva investidura de la persona titular de la Presidencia de la Junta tras los comicios autonómicos que se celebraron el pasado 17 de mayo, en los que ganó el PP-A con 1.744.728 votos y 53 escaños, a dos, por tanto, de la mayoría absoluta que aseguraría una nueva investidura de su candidato y actual presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno.

PP-A y Vox ya han mantenido los primeros contactos para abrir negociaciones con las que alcanzar un acuerdo para la "gobernabilidad" de Andalucía, toda vez que ambas formaciones suman 68 escaños en esta legislatura, 13 por encima de los 55 que marcan la mayoría absoluta.

El propio Juanma Moreno participó en la primera reunión que con ese fin desde el PP-A mantuvieron el pasado martes, 9 de junio, con representantes de Vox en el Parlamento andaluz, un encuentro que tanto desde filas 'populares' como desde el partido que en Andalucía lidera Manuel Gavira calificaron como "cordial", y que precederá a nuevas reuniones con las que avanzar en dicha negociación.

LOS PASOS PARA EL DEBATE DE INVESTIDURA

El Parlamento andaluz celebró este pasado jueves, 11 de junio, la sesión constitutiva de la XIII legislatura, en la que fue reelegido el diputado del PP-A Jesús Aguirre como presidente de la Cámara con los votos del Grupo Popular.

Tras este hito, el Reglamento del Parlamento, consultado por Europa Press, establece en su artículo 138.1 que "el presidente o presidenta" de la Cámara autonómica, "previa consulta a los portavoces designados por los partidos o grupos políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato o candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía" en un plazo, "como máximo", de "quince días" hábiles "desde la constitución del Parlamento o desde la dimisión del presidente o presidenta".

De esta manera, Jesús Aguirre deberá proponer, como presidente del Parlamento, candidato a la investidura en un plazo de 15 días hábiles a contar desde este pasado 11 de junio.

El propio presidente del Parlamento apuntaba este pasado viernes, en una entrevista en Canal Sur Radio, que tiene previsto mantener dicha ronda de reuniones con los portavoces de los grupos en la semana del 22 de junio, toda vez que la próxima semana está previsto que sea cuando queden conformados los grupos parlamentarios, que en esta legislatura serán cinco, los del PP-A, PSOE-A, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía.

Posteriormente, el Estatuto de Autonomía detalla en su artículo 118, sobre la elección del presidente de la Junta de Andalucía, que el candidato propuesto para optar a la investidura "presentará su programa al Parlamento" y, "para ser elegido", deberá, "en primera votación, obtener mayoría absoluta".

"De no obtenerla, se procederá a una nueva votación cuarenta y ocho horas (48) después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple en la segunda o sucesivas votaciones", precisa el Estatuto.

La misma norma aclara que, en caso de "no conseguirse dicha mayoría, se tramitarán sucesivas propuestas" de candidatos a la presidencia de la Junta "en la forma prevista", y si, "transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación, ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y el presidente de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones".

Hasta ahora, esta posibilidad no se ha materializado en la historia de la autonomía andaluza, y no ha sido necesario repetir la convocatoria de elecciones al no ser posible la investidura de un candidato a la presidencia de la Junta al margen de si su partido hubiera ganado o no con mayoría absoluta en las elecciones correspondientes.

EL PRECEDENTE DE 2015 No obstante, sí existe el referido precedente de 2015, cuando fueron necesarias cuatro votaciones para que la candidata a la investidura como presidenta de la Junta propuesta por el entonces presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán (PSOE-A), obtuviera la mayoría necesaria para ser elegida, gracias a los votos de los grupos Socialista y de Ciudadanos, más de 80 días después de la celebración de las elecciones autonómicas del 22 de marzo.

Susana Díaz fue así investida presidenta de la Junta en la cuarta votación de investidura ante la Cámara. En las tres anteriores --celebradas en mayo de 2015-- contó solo con el voto a favor de PSOE-A, mientras que las cuatro formaciones de la oposición --PP-A, Podemos, Ciudadanos e IU-- votaron en contra.

En la legislatura precedente a la actual --la duodécima de la autonomía andaluza--, los plazos para la investidura fueron mucho más breves, toda vez que el PP-A contaba con una mayoría absoluta de 58 escaños, de forma que el debate para la investidura de Juanma Moreno se celebró entre los días 20 y 21 de julio de 2022, apenas una semana después de la constitución del Parlamento de la XII legislatura, que se había producido el día 14.