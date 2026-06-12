Aguirre prevé el pleno de investidura de Moreno a mediados de julio y ve posible que el PP ceda a Vox puestos en la Mesa

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El recién reelegido presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha considerado este viernes que el pleno de investidura al que se sometería el actual presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, podría celebrarse en la primera quincena de julio.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Aguirre ha señalado que la próxima semana se conformarán los grupos parlamentarios, mientras que a la siguiente prevé mantener las reuniones con cada uno de ellos, de menor a mayor, para conocer si apoyarían a algún grupo parlamentario.

Y una vez que hayan pasado dos o tres semanas, desde la Mesa del Parlamento, según ha precisado, se hará una propuesta de fecha para el debate de investidura, que sería en torno a la primera quincena de julio.

"Pero todo esto va a depender de los pactos parlamentarios que se hagan, es decir, son diferentes flecos que habrá que aglutinarlos y dar los siguientes pasos", ha indicado.

Ha recordado que hace hace cuatro años, todo este proceso del debate de investidura se hizo de una forma "mucho más rápida", por cuanto el PP-A logró mayoría absoluta en las elecciones de junio de 2022. "Ahora se va a hacer de una forma más lenta, ya que se tiene que llegar a pactos directos para conseguir la gobernabilidad entre diferentes grupos parlamentarios", ha apuntado Aguirre.

Sobre el hecho de que la Mesa del Parlamento que surgió ayer del pleno de constitución haya quedado en cinco miembros de PP-A y dos de PSOE-A, ha manifestado que, sin duda, la mayoría del Grupo Popular "es muy grande", pero "perfectamente puede negociar con cualquier otro grupo el cederle uno o dos miembros", en referencia a las negociaciones que se desarrollen con Vox de cara a la investidura de Juanma Moreno.

"Es una negociación que se hace en conjunto, no para un tema determinado o único como la Mesa", ha precisado Aguirre, para quien todo esto forma parte de la "baraja negociadora".

Sin duda, según Aguirre, el hecho que ningún grupo parlamentario haya obtenido la mayoría absoluta en las elecciones del pasado 17 de mayo obliga a ser "más dialogantes" y llegar a puntos de "consenso". "Algunas veces será con un grupo parlamentario, otras con otro, pero bueno, esa es la política", ha dicho.