Andalucía reduce el paro en 51.782 personas en 2025 hasta los 583.057 desempleados, menor cifra desde 2007

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 51.782 personas en 2025 en Andalucía en relación al año anterior (-8,16%) hasta los 583.057 desempleados tras un descenso del 2,06% el último mes del año respecto a noviembre (12.271 parados menos), según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con la bajada del último año, se acumulan ya cinco ejercicios consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja al cierre de un año desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado la mayoría de los años en Andalucía (20 veces) mientras que ha subido en nueve ocasiones, siendo el descenso del último año la bajada más pequeña desde 2023.

A nivel nacional, el paro registró en 2025 un descenso de 152.048 personas (-5,94%), hasta un total de 2.408.670 desempleados, la menor cifra en un cierre de año desde el ejercicio 2007.

Con el descenso registrado en 2025, el paro encadena cinco años consecutivos de retrocesos tras el contabilizado en 2021, cuando se experimentó una caída récord de 782.232 desempleados por el fin de las restricciones asociadas a la pandemia; el registrado en 2022 (-268.252 parados), el experimentado en 2023 (-130.197 desempleados) y el de 2024 (-60.101 parados).

