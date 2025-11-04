El paro sube en 2.535 personas en octubre en Andalucía hasta los 602.262 desempleados

Archivo - Un persona saliendo de una oficina del (SEPE) en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Archivo

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 2.535 personas en octubre en Andalucía en relación al mes anterior (+0,42%) hasta los 602.262 desempleados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la subida de octubre, se acumulan ya tres meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de octubre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en octubre la mayoría de veces en Andalucía (28 veces) mientras que sólo ha bajado en una ocasión.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 52.515 parados, lo que supone un 8,02% menos.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 22.101 personas en octubre en relación con el mes anterior (+0,9%) debido, sobre todo, al repunte del desempleo en el sector servicios tras el fin de la temporada de verano.

Tras el incremento de octubre, el número total de desempleados se situó en 2.443.766 personas, su menor cifra en un mes de octubre desde 2007, ha subrayado el Ministerio.

El aumento del desempleo registrado el mes pasado es el mejor dato para un mes de octubre desde 2022, cuando el paro bajó en 27.027 personas. En 2023 y 2024 subió en 36.936 y 26.769 personas, más de lo que lo ha hecho en octubre de este año.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro sólo ha bajado en octubre en dos ocasiones: en 2021 y 2022, con 734 y 27.027 parados menos, respectivamente, mientras que ha subido en 28 ocasiones, siendo el de octubre de 2008, con la crisis financiera, el más pronunciado (+192.600 desempleados).