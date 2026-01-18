El Parque de las Ciencias y la Universidad de Granada ofertan 20 plazas para su curso de animación científica

Archivo - Torre de observación del Parque de las Ciencias de Granada, en imagen de archivo - UGR - Archivo

El plazo de inscripción para optar al curso de animación científica en el Parque de las Ciencias en el curso 2025-2026 está abierto hasta el próximo 25 de enero. Esta formación se organiza en colaboración con la Universidad de Granada (UGR) partiendo de la base de que "la competencia personal, social y de aprender a aprender es una de las habilidades clave para el desempeño profesional del siglo XXI".

Así consta en la información sobre esta consolidada iniciativa de divulgación científica difundida por el Parque de las Ciencias a través de su web, consultada por Europa Press. Está dirigida a estudiantes de cualquier grado de la UGR matriculados en el curso 2025-2026, que no hayan participado en convocatorias anteriores.

El museo incide en su presentación del curso, con calendario de 17 de febrero a 23 de junio próximos, con una duración de cien horas, en que "el estudiantado universitario requiere el desarrollo de esta aptitud no sólo para la formación práctica previa a su incorporación al mercado laboral, sino también como elemento clave para promover su capacidad cívica y el pensamiento crítico en una sociedad con grandes desafíos vinculados al desarrollo científico y tecnológico".

Así las cosas, "la práctica de la divulgación y la animación científica que se realiza en un museo de ciencias instruye en la adquisición de estas capacidades y favorece la formación holística y orientada a la realidad que demanda la complejidad del mundo contemporáneo", destacan desde el Parque de las Ciencias.

Se trata de una formación práctica que integra la teoría y adopta el proceso de mentoría como un medio para "conectar al estudiantado con profesionales de la comunicación y la ciencia". Es por ello por lo que está dirigido a alumnado de cualquier grado de la UGR que necesita abordar la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la gestión de emociones y el aprendizaje autónomo, habilidades que se trabajarán durante este curso.

El curso tiene como objetivo principal la capacitación del alumnado en las habilidades mencionadas a través de una disciplina multidisciplinar como es la comunicación de la ciencia y mediante una metodología activa que lo pone en el centro sobre la base del enfoque pedagógico del denominado aprendizaje basado en problemas.

El calendario contempla una formación inicial entre los días 17 y 20 de febrero en jornadas de 9,00 a 15,00 horas. Tras ella comienza la práctica del curso hasta el 23 de junio.