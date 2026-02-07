Los partidos aplazados del Sevilla-Girona y el Cádiz-Almería se disputarán este domingo a las 16,15 horas

Archivo - General view before the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Getafe CF at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on August 25, 2025, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El encuentro entre el Sevilla FC y el Girona FC correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports y el derbi regional entre el Cádiz CF y el UD Almería de la jornada 25 de LaLiga Hypermotion se disputarán este domingo, 7 de febrero, tras haber sido suspendidos a causa del temporal que está afectando a la comunidad andaluza.

Así lo ha confirmado LaLiga en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultado por Europa Press, donde ha detallado que ambos encuentros se celebrarán a las 16,15 horas del domingo.

Tal y como confirmaron fuentes oficiales de los conjuntos hispalense y gaditano, ambos partidos quedaron aplazados ante la previsión meteorológica y el fuerte viento, lluvia y tormenta que están afectando a las provincias de Sevilla y Cádiz.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Sevilla había pedido el aplazamiento del encuentro entre el Sevilla FC y el Girona FC fijado para las 18,30 horas de este sábado ante las incidencias que se estaban produciendo en la ciudad, ya que elevaron en la jornada del viernes su Plan Territorial de Emergencia a Fase de Emergencia, situación operativa 1. En concreto, esta Fase de Emergencia fue comunicada al Servicio de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía a las 22,07 horas.

A esta petición también se había sumado la Subdelegación del Gobierno en Sevilla quien había pedido tanto a la Junta de Andalucía como a La Liga la suspensión del encuentro por las incidencias del temporal.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado aviso naranja por viento en la provincia hispalense y amarilo por lluvias y tormentas. En cambio, Cádiz se encuentra bajo alerta naranja por los tres fenómenos mencionados, así como en nivel amarillo por fenómenos costeros.