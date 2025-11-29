Partidos de izquierda secundan este domingo una manifestación en Sevilla por el 4D como "Día Nacional de Andalucía"

Archivo - Manifestación por el 4D en Málaga. (Foto de archivo). - POR ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 4D organiza este domingo, 30 de noviembre, en Sevilla, una manifestación con motivo del 'Día Nacional de Andalucía', en referencia al 4 de diciembre, en el que se recuerdan las manifestaciones que por la autonomía andaluza se celebraron aquel día de 1977, en la etapa de la transición española a la democracia.

La manifestación se encuentra respaldada por formaciones de izquierda como Izquierda Unida (IU), Podemos Andalucía, Adelante Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz, así como por otras organizaciones como el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), y partirá desde la Plaza del Altozano a las 12,00 horas en dirección al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, espacio ante el que concluirá, según se recoge en el cartel que anuncia esta movilización, consultado por Europa Press.

La marcha cuenta con el lema 'Por la soberanía, por la defensa de los servicios públicos, por la paz', y a ella está previsto que asistan dirigentes políticos como el coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones, Antonio Maíllo; el secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba, o la secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez.

Oficialmente, el 4 de diciembre se celebra el Día de la Bandera de Andalucía, una jornada que instituyó el Gobierno de la Junta presidido por Juanma Moreno (PP-A) en la presente legislatura, y que contará con un acto institucional organizado por la Junta en el que la periodista almeriense y presentadora de Informativos Telecinco Isabel Jiménez realizará el homenaje a la bandera.