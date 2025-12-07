Pasan a disposición judicial los dos presuntos autores de un intento de robo en Purchil-Vegas del Genil (Granada)

Agentes de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto este domingo a disposición judicial a dos individuos de 28 y 45 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa en el interior de una vivienda de la localidad de Purchil - Vegas del Genil (Granada).

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21,00 horas de la noche del miércoles 3 de diciembre, cuando los dos individuos estaban intentando robar en el interior de una vivienda de la localidad, tras saltar al patio interior de la misma, según ha informado el Instituto Armado en una nota.

Un guardia civil franco de servicio que andaba por la zona fue quien se percató de la presencia de estos en la casa y sus movimientos infundieron sus sospechas; por lo que, rápidamente, alertó a la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil para solicitar la presencia de la patrulla en el lugar.

En ese momento, una patrulla del puesto de Albolote y otra de Fuente Vaqueros se personaron en la vivienda y, junto al agente fuera de servicio, accedieron a su interior. Los guardias civiles sorprendieron 'in fraganti' a los dos individuos, que habían accedido al garaje intentando desmontar con un taladro una ventana interior que daba paso al resto de la casa.

Los agentes procedieron a la detención de estas dos personas, por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa, las cuales fueron puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Santa Fe.