La patronal andaluza afirma que está "a favor" de subir el SMI e insta al Gobierno a ser "sensible" a "matices"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, interviene durante la reunión del Consejo Empresarial de Medio Ambiente. A 26 de enero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha asegurado que la patronal está "a favor" de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y ha instado al Gobierno de España a ser "sensible" a "matices", como es la indexación de los incrementos salariales de las empresas que trabajan con el sector público que "llevan muchos años con esos contratos congelados".

En declaraciones a los medios con motivo de la reunión mantenida este lunes con la consejera de Sostenibilidad, Catalina García, González de Lara ha urgido a que no se tomen decisiones "unilaterales" en una suerte más de "monólogo" que de "diálogo social". Ha recordado que desde 2018 el SMI ha subido un 60% mientras que los contratos de las empresas que trabajan con el sector público no lo han hecho en la misma proporción.

El presidente de los empresarios andaluces ha recalcado que la nueva reunión prevista para este lunes para abordar la subida del SMI es "positiva". "Se nos ha reprochado a los empresarios que estábamos cn poca voluntad de llegar acuerdo, y nada más lejos de la realidad". "Siempre estamos con la mano tendida y lo que estamos intentando transmitir al Gobierno es que estamos a favor de incrementar los salarios pero que hay también otros matices con los que el Gobierno debe ser sensible", ha concluido, al tiempo que ha recordado que este asunto, en cualquier caso, es una "decisión del Gobierno".

En esta línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que la reunión del Ministerio de Trabajo con los agentes sociales para la subida del SMI puede finalizar con un acuerdo si el Gobierno mantiene su propuesta y la CEOE "no hace ninguna propuesta nueva que intente hacer descarrilar la reunión" como hizo la última vez.

Álvarez, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha reconocido que la subida planteada por el Gobierno para este año (+3,1%, hasta los 1.221 euros al mes) está "lejos" del objetivo de UGT, pero "más o menos", ha precisado, coincide con el incremento que estaban pidiendo los sindicatos en el caso de que el SMI quedara exento del IRPF, como va a suceder de nuevo este año.