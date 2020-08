Los hosteleros debaten con Marín créditos sin intereses, ayudas al alquiler y un bono turístico

SEVILLA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La patronal andaluza del sector de los Hoteles, Restaurantes y Cafeterías (Horeca) ha celebrado este lunes por la tarde una reunión con el consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, trasladándole propuestas como créditos "a un cero por ciento de interés", ayudas autonómicas al alquiler de locales y un bono turístico, para contrarrestar el impacto de las nuevas restricciones dictadas por la Administración andaluza para combatir los rebrotes de coronavirus Covid-19, tras la última reunión del Consejo Interterritorial de Salud a instancias del ministro del ramo, Salvador Illa.

La reunión ha sido celebrada un día después de que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicara la anunciada orden autonómica con medidas tales como la prohibición de fumar en la calle a menos de dos metros de otras personas, la realización de pruebas PCR a trabajadores sociosanitarios que vuelvan de vacaciones o sean nuevos contratados y límites al aforo en la hostelería.

En concreto, los establecimientos de hostelería no podrán superar el 75 por ciento de aforo máximo para consumo en el interior del local, salvo los establecimientos especiales de hostelería con música definidos, que no podrán superar el 60 por ciento de su aforo; si bien en el supuesto que se dediquen exclusivamente al consumo de bebidas, no tendrán autorizada su apertura.

El consumo podrá realizarse en la barra o sentado en una mesa, o agrupaciones de mesas, con una distancia mínima de 1,5 metros y una ocupación máxima de diez personas por mesa o agrupación de mesas. Para estos establecimientos, se establece la 1,00 hora como horario máximo de cierre, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00,00 horas.

LAS MEDIDAS

Al respecto, el presidente de los empresarios hosteleros de Sevilla, Antonio Lúque, ha explicado a Europa Press que al implicar tales medidas un difícil "escenario" para el sector hostelero, especialmente en el caso de los negocios de ocio nocturno, la patronal del sector ha trasladado a Marín la necesidad de que la Junta de Andalucía promueva medidas como "créditos a un cero por ciento de interés" para los negocios hosteleros, ayudas autonómicas para los mismos a la hora de sus gastos de alquiler y un "bono turístico" en favor de los propios andaluces para que los mismos los empleen en los establecimientos hosteleros.

Se trata de propuestas a incluir "en el paquete oficial" de medidas autonómicas en materia económica, según Antonio Luque, quien ha explicado que una vez alcanzado este "diálogo" entre ambas partes, la patronal hostelera y el departamento de Marín esperan celebrar reuniones "cada 15 días" para estudiar la evolución del sector ante las limitaciones promovidas para combatir los rebrotes, en un contexto en el que el conjunto de Andalucía ha registrado este mismo lunes dos muertes por coronavirus Covid-19 y un incremento de 526 nuevos casos positivos confirmados por PCR, según la información facilitada por la Consejería de Salud y Familias.

Así las cosas, Antonio Luque ha explicado que los empresarios hosteleros valoran el "diálogo" establecido tras las nuevas restricciones, quedando a la espera de que sean "oficiales" las propuestas del nuevo "paquete de medidas" del Ejecutivo andaluz.