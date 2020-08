Marín se reúne este lunes con hosteleros para abordar las últimas medidas adoptadas por la Junta

SEVILLA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, se reunirá en la tarde de este lunes con representantes del sector de la hostelería de la comunidad autónoma a fin de abordar las últimas medidas que, con la intención de contener los contagios de Covid-19, ha aprobado el Ejecutivo andaluz a tenor de la última reunión del Consejo Interterritorial de Salud celebrado la pasada semana.

Fuentes del Ejecutivo han confirmado a Europa Press de que la reunión se celebrará este mismo lunes a las 17,00 horas, un día después de que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicara la orden que recoge medidas tales como la prohibición de fumar en la calle a menos de dos metros de otras personas, la realización de pruebas PCR a trabajadores sociosanitarios que vuelvan de vacaciones o sean nuevos contratados y que limita el aforo en la hostelería.

Estas medidas afectan a diversos ámbitos como el ocio nocturno, la hostelería y restauración, eventos multitudinarios y centros sociosanitarios. Además, se establecen pautas comunes para los trabajadores que regresen de vacaciones así como el consumo de tabaco en la vía pública.

En concreto, los establecimientos de hostelería no podrán superar el 75 por ciento de aforo máximo para consumo en el interior del local, salvo los establecimientos especiales de hostelería con música definidos que no podrán superar el 60 por ciento de su aforo, si bien, en el supuesto que se dediquen exclusivamente al consumo de bebidas, no tendrán autorizada su apertura.

El consumo podrá realizarse en la barra o sentado en una mesa, o agrupaciones de mesas, con una distancia mínima de 1,5 metros y una ocupación máxima de diez personas por mesa o agrupación de mesas. Para estos establecimientos, se establece la 1,00 hora como horario máximo de cierre, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00,00 horas.

En lo referente a los eventos multitudinarios, se deberá realizar una evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria conforme a lo previsto en el documento 'Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por covid-19 en España', acordado en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En función de esta evaluación, cada evento deberá contar con autorización. En cualquier caso, estos eventos podrán realizar su actividad hasta la 1,00 hora como máximo, incluyendo en dicho horario máximo cualquier otra actividad que se desarrolle como apoyo o complemento a los citados eventos.

El BOJA recoge que no se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, dos metros. Esta limitación será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados, incluidos cigarrillos electrónicos o vapeo.

El incumplimiento de las medidas publicadas en la orden quedará sujeto al procedimiento de la actividad inspectora y el régimen sancionados y sanciones establecidos en el Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía ante el Covid-19.

HOSTELEROS LAMENTAN EL "ESTIGMA" DEL SECTOR

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) y vicepresidente andaluz de Horeca, Javier Frutos, ha advertido este lunes de que "nos jugamos mucho" económicamente y sanitariamente y ha aludido a la "incertidumbre de las medidas" en relación con el coronavirus, señalando que se ven "como conejillos de indias, que en caso de tomar alguna, somos los principales perjudicados".

De igual modo, ha lamentado "el estigma" de que la hostelería o el sector del ocio nocturno "son los únicos causantes de estos brotes que se están produciendo últimamente".

Frutos, en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, se ha referido a las medias acordadas entre el Gobierno central y autonomías y ha incidido, en primer lugar, en que "todos estamos en la misma dirección. Todos lo que pretendemos es que lo que primen sean las medidas higiénico sanitarias e, indudablemente, en que los contagios sean los mínimos posibles a día de hoy".

"Lo que sí es verdad es que llevamos varias semanas con el estigma de que la hostelería o el sector del ocio nocturno son los únicos causantes de estos brotes que se están produciendo últimamente", ha lamentado, señalando que "tampoco hay nada científico ni nada que te diga que a partir de la una es cuando los contagios empiezan a sucederse o que se produzcan solo en el ocio nocturno".