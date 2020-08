Hosteleros advierten de que "nos jugamos mucho" y lamentan el "estigma" del sector como causante de brotes

MÁLAGA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) y vicepresidente andaluz de Horeca, Javier Frutos, ha advertido este lunes de que "nos jugamos mucho" económicamente y sanitariamente y ha aludido a la "incertidumbre de las medidas" en relación con el coronavirus, señalando que se ven "como conejillos de indias, que en caso de tomar alguna, somos los principales perjudicados".

De igual modo, ha lamentado "el estigma" de que la hostelería o el sector del ocio nocturno "son los únicos causantes de estos brotes que se están produciendo últimamente".

Frutos, en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, se ha referido a las medias acordadas entre el Gobierno central y autonomías y ha incidido, en primer lugar, en que "todos estamos en la misma dirección. Todos lo que pretendemos es que lo que primen sean las medidas higiénico sanitarias e, indudablemente, en que los contagios sean los mínimos posibles a día de hoy".

"Lo que sí es verdad es que llevamos varias semanas con el estigma de que la hostelería o el sector del ocio nocturno son los únicos causantes de estos brotes que se están produciendo últimamente", ha lamentado, señalando que "tampoco hay nada científico ni nada que te diga que a partir de la una es cuando los contagios empiezan a sucederse o que se produzcan solo en el ocio nocturno".

Frutos, asimismo, ha valorado sobre cómo lo están haciendo desde el sector que "no se puede poner la mano en el fuego por el cien por ciento ni de empresarios ni de ciudadanos" pero en líneas generales "sí te puedo garantizar que un 90 por ciento está cumpliendo exhaustivamente con las medidas".

"Aquí nos jugamos todos mucho económicamente y sanitariamente", ha subrayado, al tiempo que ha añadido que "el que no cumpla en su propio establecimiento mañana puede tener un brote y puede cerrar". "Al final, la concienciación de todos está llegando", ha agregado, dejando claro que para quien no cumpla se tengan medidas estrictas.

Por otro lado, Frutos ha añadido que se tienen, no obstante, "muchas dudas", ya que "llevamos mucho tiempo conviviendo con el virus y lo que estamos viendo es que todas las que se van tomando parece que no se está planificando bien, que no se cuenta con el sector a la hora de ponerlas encima de la mesa... sanitariamente también se dice una cosa por parte de la administración y luego se hace otra...".

A su juicio, "ahora mismo la incertidumbre de las medidas que se tomen, en el perjuicio que se lleva dentro del sector, nos hace recapacitar y nos hace, un poco, vernos como conejillos de indias, que en caso de tomar alguna medida somos los principales perjudicados".

Sobre la restricción horaria, ha dicho que "nos perjudica a todos", ya que, "al final el ocio nocturno es una parte complementaria a la restauración".

De igual modo, en relación con el tabaco ha dicho que "lo que vemos es ciertas incomodidades para el usuario que vaya a frecuentar ese tipo de establecimientos que, al final, costará no salir".

"Estamos hablando de muchas incomodidades, horarios, fumar... al final la gente optará por quedarse en su casa, cosa que, a día de hoy también estamos viendo que se pone el foco en el ocio nocturno pero hay un porcentaje elevadísimo de reuniones familiares donde también hay focos".

"Creemos que podría haber un problema, no solo en las reuniones familiares, sino que a partir de las 01.00 horas cuando cerremos todos los establecimientos", ha dicho, preguntándose "qué es lo que se hará". "Estamos hablando de agosto, de ciudades donde se vive mucho la noche y también nos preocupa ese descontrol", ha advertido.