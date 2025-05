GRANADA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, se ha mostrado este viernes "harto de cacerías y montajes" contra el PSOE, ha descartado elecciones anticipadas como reclama el expresidente aragonés Javier Lambán y ha cargado con dureza contra el PP y su decisión de convocar una concentración el próximo 8 de junio en Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Cuando hay que elegir entre democracia o mafia, el PP elige siempre mafia", ha comentado López ironizando con el lema de la protesta convocada por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en declaraciones a los periodistas en Granada junto a la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, antes de participar en una charla en la Facultad de Ciencias Políticas.

López ha recordado que el PSOE ha abierto un expediente informativo para "conocer la verdad de lo que hay detrás de esas conversaciones y audios que se han filtrado en la que aparece una militante del partido", Leire Díaz, y ha insitido, "como ya he dicho en más de una ocasión, en que si fuera verdad estaríamos hablando de cuestiones absolutamente rechazables".

Acto seguido ha hecho referencia a la entrevista que publica el diario El País con el empresario Javier Pérez Dolset, "uno de los presuntos implicados en esta cuestión", para destacar que "ha dejado claras varias cosas: la primera, que nunca ha trabajado para el PSOE; y la segunda, que el texto que estamos conociendo igual forma parte de un montaje mediático-policial que puede dar un giro al guión". "Veamos qué es verdad, porque los socialistas estamos absolutamente hartos de cacerías y de montajes", ha añadido López.

Frente a ello, el portavoz del PSOE en el Congreso ha defendido que "lo que no son montajes" es que una jueza haya procesado a Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- "y en un auto demoledor le acusa de cometer fraude fiscal y falsedad en documentos" ni que "la propia Ayuso ha contratado a un exmiembro de la UCO cuyo gran mérito era decir que nos iba a matar a los socialistas o que igual había que poner una bomba lapa debajo del coche del presidente".

"No es ningún montaje que el número dos de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy está detenido ya en la cárcel por pertenencia a una banda criminal. No es ningún montaje que en Andalucía hay un consejero que presuntamente ha ganado más de un millón de euros en un contrato con una multinacional privada siendo consejero. Y esto es una irregularidad de libro que merece una explicación. Y en lugar de explicación, (el presidente de la Junta, Juanma) Moreno a la fuga. No es ningún montaje que hay unos 1.500 millones de euros en contratos con la sanidad privada bajo sospecha que necesitan explicación y en lugar de votar a favor de una comisión de investigación para aclarar todos estos asuntos, el PP y Moreno votan en contra", ha añadido.

Por todo ello, López ha criticado con dureza que el PP haya convocado una concentración en Madrid "con el lema de o democracia o mafia". "El PP no falla nunca. El único partido condenado por corrupción en este país, el partido que montó la policía patriótica para perjudicar y espiar al adversario político, el partido de los sobresueldos y de la caja B no falla. Cuando hay que elegir entre democracia o mafia, elige siempre mafia. Y eso no es política", ha subrayado.

"TENGO MUCHAS FOTOS CON LEIRE, ACUDÍA A LOS MÍTINES SOCIALISTAS"

Preguntado por la relación de la militante Leire Díaz con el PSOE y con el propio Pedro Sánchez, el portavoz del PSOE en el Congreso ha asegurado que "nadie ha negado que conozcamos a Leire". "Yo fui el primero que lo dije. Y tengo muchas fotos con ella. Como una militante que acudía a los mítines socialistas. Yo he hecho muchos mítines en Cantabria donde ella milita. Ella acudía a los mítines y cuando te pide una foto, me hago la foto con ella", ha explicado.

Sobre el mensaje de Javier Lambán en la red social X solicitando a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones anticipadas, Patxi López ha ironizado con la "novedad" que supone que el expresidente aragonés "esté en una posición siempre crítica con este Gobierno". "No va a haber elecciones anticipadas, lo que va a haber es un gobierno que va a seguir mejorando la vida de los españoles", ha concluido.