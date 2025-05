Montero reduce a "especulaciones" el caso de Leire Díez y acusa al PP de convocar una protesta para tapar su corrupción

Defiende que el PSOE ya abrió expediente para dilucidar si habló "en nombre de alguien" y dice han sido "implacables" ante irregularidades

MADRID/MÁLAGA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha reducido "especulaciones" las informaciones sobre la militante socialista Leire Díez en las que pide información comprometedora contra un jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y un fiscal. Además ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo de convocar una manifestación contra el presidente Pedro Sánchez para tapar la corrupción "real" de su partido.

En declaraciones a los medios en Málaga, la también vicesecretaria general del PSOE ha defendido que el partido ya ha abierto un expediente informativo contra Díez para esclarecer si habló "en nombre de alguien" en la reunión que mantuvo con un empresario con causas pendientes al que ofreció pactos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de información contra cargos públicos.

Así ha desdeñado las informaciones, señalando que son "opiniones" y "especulaciones" respecto a "noticias que se publican en pseudomedios".

En ese sentido sostiene que el presidente Pedro Sánchez ha sido "implacable" cuando ha tenido conocimiento de cualquier comportamiento irregular de algún miembro del POSE y desde el primer día ha trabajado con transparencia.

PROTESA PARA "DESLEGITIMAR" AL GOBIERNO

Montero también ha echado en cara al líder nacional del PP sus palabras sobre Sánchez, -- al que llamó "capo"-- y considera que no está a la altura del principal partido de la oposición.

Sobre la manifestación que ha convocado para el 8 de junio, para protestar contra la "corrupción" del Gobierno, la 'número dos' del Ejecutivo y del PSOE afea que es "la quinta o sexta" que promueve y le reprocha que no lo haga contra ninguna política en concreto sino con el afán de "deslegitimar" a un Gobierno democrático elegido en las urnas.

Recalca además que Feijóo convocó esta marcha el mismo día que la Justicia procesó al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador y propuso que sea juzgado por varios delitos de fraude fiscal y también al mismo tiempo que ha sido encarcelado el 'número dos' del Ministerio del Interior de la etapa de Mariano Rajoy. Montero ve "bastante evidente" que existe un intento de "tapar y no hablar de los casos de corrupción reales que existen en el PP.

SI HAY ALGO IRREGULAR SE LLEGARÁ HASTA EL FINAL

En la misma línea, después de las advertencias desde el socio minoritario de Gobierno, Sumar, para que el PSOE actúe con contundencia contra Díez, sostiene que las acusaciones no tienen "fundamento" y no existen pruebas para discernir qué parte es verdad y cual no. En todo caso ha subrayado que "se ha abierto expediente informativo a esta persona para averiguar exactamente si habló en nombre de alguien o no".

No obstante, ha insistido en que el PSOE siempre ha actuado con contundencia y ha puesto la información a disposición de los tribunales cuando ha tenido conocimiento de irregularidades. "Hemos abierto ese expediente y por supuesto que si de ahí se desprende alguna conducta reprochable o irregular se llevará hasta sus últimos términos", ha manifestado.

RESPONDE A LAMBÁN

Montero también ha respondido a las declaraciones del expresidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, que en la víspera instó a Sánchez a convocar elecciones y acabar con la "agonía" actual ante los "escándalos" en el PSOE.

Sin entrar directamente al choque, dice que espera que todos los socialistas muestren comprensión y apoyo ante "este ataque tan importante que recibimos a diario", apunta.