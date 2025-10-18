'Paz y Bien' busca familias colaboradoras en Córdoba para acompañar a una veintena de menores tutelados

CÓRDOBA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Paz y Bien ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización en Córdoba para ampliar el número de familias colaboradoras que acompañen a menores en situación de tutela, siendo una veintena de niños los que podrían llegar a beneficiarse de dicho acompañamiento.

Según informa la entidad en su web, consultada por Europa Press, su misión es "mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, menores, mayores grupos de exclusión social y beneficiarios de las actuaciones de cooperación internacional", todo ello teniendo "siempre como principio y fin a las personas receptoras" de sus servicios "y a sus familias".

En este contexto, Paz y Bien, que tiene como objetivo "acompañar a las personas en su ciclo vital, acometiendo el futuro con proyectos de mejora continua para alcanzar las máximas cotas de autonomía e inclusión social", ha señalado que la campaña de sensibilización para ampliar las familias colaboradoras, que forma parte del programa Faco, ofrece a niños y adolescentes que viven en centros de protección la oportunidad de "compartir momentos significativos con familias que les aporten afecto, estabilidad y referentes externos positivos".

La asociación ha detallado que en la provincia de Córdoba, "el sistema de protección cuenta con nueve centros de menores: ocho en la capital y uno en la provincia" y actualmente son "21 menores de entre once y 17 años susceptibles de integrarse en el programa de familias colaboradoras". Además, "cuatro de ellos presentan discapacidad".

Desde que se inició el programa en Córdoba en 2020, Paz y Bien ha acompañado a un total de 37 familias, que han abierto sus hogares durante fines de semana, vacaciones y otros momentos clave del año. Esta forma de colaboración permite que los menores disfruten de entornos afectivos más personalizados, sin perder el vínculo con su centro de referencia.

La entidad señalado que "no se trata de adopciones ni acogidas permanentes, sino de una forma flexible de acompañamiento que complementa la labor educativa y asistencial que se realiza desde los centros". Además, invita a las familias cordobesas a implicarse en esta experiencia "transformadora y solidaria".

Con esta campaña, Paz y Bien reafirma su "compromiso con la infancia y la adolescencia más vulnerable, promoviendo entornos de cuidado que complementen el trabajo de los centros de protección y fortalezcan los vínculos afectivos que toda persona necesita para crecer en plenitud". Además, la entidad ofrece el acompañamiento constante a las familias participantes a través de las profesionales del programa, con formación permanente durante todo el proceso que dura la colaboración.