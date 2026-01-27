La pensión media en Andalucía se sitúa en enero en 1.228 euros al mes, un 4,83% más que hace un año

Archivo - Una pareja de ancianos en un pasillo del hospital en imagen de archivo. - HUVM - Archivo

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha abonado a 1.562.781 pensionistas en Andalucía la nómina de enero, que ha ascendido de media a 1.228 euros, lo que supone un 4,83% más que hace un año, cuando se situaba en los 1.171 euros.

Esta nómina incorpora la revalorización de las pensiones aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre y que debe ser ahora convalidada en el Congreso por los grupos parlamentarios para seguirse aplicando, según ha señalado la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota de prensa.

Por categorías, la pensión de jubilación en Andalucía se ha situado en los 1.421 euros, la de incapacidad permanente en 1.167 euros, la de viudedad en los 903 euros y las de a favor de familiares y orfandad en los 778 euros y 524 euros, respectivamente.

Con carácter general, la subida prevista y aplicada ya en esta nómina es del 2,7%, de acuerdo con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, como está contemplado en la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones aprobada en 2021.

En toda España se han abonado 10.452.674 pensiones a más de 9,4 millones de personas en la nómina de enero, que asciende a 14.250.714 millones de euros.

En el caso de las pensiones mínimas, la subida prevista es del 7% en 2026, un porcentaje que es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentan un 11,4%, el mismo porcentaje que se aplica a las pensiones no contributivas.

Esta medida se ha aplicado en enero a los más de 6,6 millones de pensiones de jubilación y a los 1,5 millones de pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social en toda España, además de a las pensiones de incapacidad permanente (1.049.580), orfandad (318.163) y en favor de familiares (46.352).

La revalorización también está prevista para las 736.075 pensiones de Clases Pasivas, de los funcionarios públicos del Régimen de Clases Pasivas del Estado, cuya nómina en conjunto en diciembre (último dato disponible) ascendió a 3.378,24 millones de euros.

La revalorización ha beneficiado a los 9,5 millones de pensionistas de la Seguridad Social, y a los más de 716.000 de clases pasivas. Además supone, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales.

De esta forma, se garantiza el mantenimiento de su poder adquisitivo.

PENSIONES MEDIAS

La pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.363 euros este mes, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior.

Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas), se sitúa en 1.563 euros mensuales.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.724 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.054 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 2.993 euros, y de 1.728 euros en el Régimen del Mar.

La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en noviembre a 1.678 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de diciembre.

En cuanto a la pensión media de viudedad, en enero alcanzó los 971 euros al mes.

NÓMINA Y PENSIONES POR CLASE

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 14.250 millones de euros. Tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas corresponden a pensiones de jubilación, como es habitual.

En concreto, estas pensiones suponen el 73,1% de la nómina, 10.424 millones de euros. A pensiones de viudedad se han destinado 2.282,6 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.320,6 millones; la de orfandad, a 185,1 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 38,3 millones.

De esta manera, el citado comunicado ha señalado que los datos de 2025 continúan mostrando un cambio de tendencia en el momento de solicitar la pensión de jubilación, pues crecen las jubilaciones demoradas y bajan las anticipadas.

Entre enero y diciembre de 2025, último dato disponible, se han registrado 375.324 nuevas altas en pensiones de jubilación.

Del análisis de los datos, se desprende que la cifra de jubilaciones anticipadas se ha reducido considerablemente y se sitúa por debajo del 30% del total (27,9%), lo que supone 12,1 puntos porcentuales menos que en 2019, antes de las reformas puestas en marcha, cuando representaban el 40% de las nuevas jubilaciones.

En total, se han dado de alta 104.655 jubilaciones anticipadas. El 72,1% de los nuevos jubilados accedieron con edad ordinaria (270.622).

En este mismo período, el 10,9% de las altas correspondieron a la modalidad de jubilación demorada, frente al 4,8% que suponían en 2019. Son 40.952 altas de este tipo, mientras que en 2019 apenas llegaban a 14.000.

Como resultado del retraso voluntario del momento de retiro y del menor adelanto, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, cuando en 2019 era de 64,4.

Además, ha enmarcado que en 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para la demora en el acceso a la jubilación y se reconfiguró el marco legal para la jubilación anticipada.

La media de tiempo de resolución de los expedientes en diciembre (último dato disponible) fue de 7,72 días en el caso de la pensión de jubilación y de 10,37 días en el caso de las pensiones de viudedad.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.

En enero, 1.324.934 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que en un 78,9% de sus titulares son mujeres (1.044.785).

Andalucía ha aglutinado 240.354 pensiones con dicho complemento, con un importe medio de 84 euros. El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 77,04 euros, que*se revalorizará un 2,7% sobre la cuantía reconocida en 2025.

Del total de pensiones complementadas, el 24,3% corresponde a pensionistas con un hijo (322.125); el 49,2% a beneficiarios con dos hijos (651.737); cerca de un 17,9% lo perciben con tres hijos (236.658), y por cuatro hijos, el 8,6% (114.413).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 33,20 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2024. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.

CLASES PASIVAS

Por otra parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 3.378,24 millones de euros en el mes de diciembre (último dato disponible), ya que es la nómina que incorpora la paga extraordinaria.

Esta cifra supone un aumento de 174,1 millones de euros respecto a la del año anterior, un 5,4% más. El número de pensiones en vigor fue de 736.075, que son 14.680 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (2% de variación anual).

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.