Pérez (IU) reivindica el voto útil de Frente Amplio, una fuerza con "experiencia de gestión" y "compromiso" con Córdoba

El cabeza de lista de Frente Amplio por Córdoba al Congreso, Sebastián Pérez. - FRENTE AMPLIO

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Frente Amplio por Córdoba al Congreso de los Diputados de cara al 29N, Sebastián Pérez, ha reivindicado este martes el voto útil de Frente Amplio, ya que es una fuerza "con experiencia de gestión, compromiso y arraigo al territorio" en Córdoba y su provincia.

En este sentido y en una atención a medios, Pérez ha destacado "los más de 130 concejales y concejalas" vinculados a este espacio en la provincia, además de alcaldías. Ello, según ha defendido, "permite conocer de primera mano las necesidades de los municipios cordobeses y trabajar para darles respuesta".

Por eso, según ha argumentado, "si queremos un gobierno de izquierdas que tome medidas para combatir los problemas de la vivienda, frenar la despoblación y generar empleo de calidad, el voto útil es Frente Amplio", a la vez que ha advertido de que "Córdoba necesita políticas que den respuesta a sus problemas, no recortes que empeoren la vida de la gente".

En este sentido, Pérez ha criticado las políticas del PP y Vox y ha alertado de que pretenden aplicar la "motosierra de Javier Milei a los derechos y servicios públicos". Frente a ese modelo, ha defendido la "justicia social y la construcción de una sociedad más igualitaria, en la que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades".

También ha planteado la "necesidad de reforzar la sanidad, la educación y la dependencia, proteger las pensiones públicas y garantizar que los servicios esenciales estén al alcance de toda la ciudadanía". Entre las prioridades de la candidatura ha situado "facilitar el acceso a una vivienda asequible, crear oportunidades laborales que permitan a la población joven quedarse en sus municipios y garantizar servicios públicos que eviten que vivir en un pueblo suponga tener menos derechos".

Igualmente, Sebastián Pérez ha defendido la "necesidad de impulsar la actividad industrial y el desarrollo económico de la provincia", mientras que, al ser preguntado por la fragmentación de la izquierda y los llamamientos a concentrar el voto en el PSOE, Pérez ha reivindicado el "papel de Frente Amplio en medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la reforma laboral y el refuerzo de la dependencia y los servicios sociales".

Así, según ha señalado, "las medidas importantes que ha sacado adelante el Gobierno progresista han contado con el empuje de nuestro espacio político", y ha argumentado que el acuerdo entre las organizaciones que integran Frente Amplio "permite sumar experiencia y compromiso para llevar a Madrid los problemas de Córdoba. Queremos poner nuestra experiencia al servicio de la gente y hacer de Córdoba y de su provincia un lugar con más oportunidades, empleo digno y justicia social", ha concluido.